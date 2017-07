Viel Gespür für Beton Der Linke-Politiker Helmut Holter wird neuer Kultusminister in Thüringen. Mit Bildung hatte er bisher nicht viel zu tun.

Für Helmut Holter (64) ist noch lange nicht Schluss. Der ehemalige Arbeitsminister von der Küste kümmert sich in Thüringen nun um die Bildung. © dpa

Nicht nur die Wirtschaft leidet unter einem Mangel an Fachkräften. Auch in der Politik führt die Suche nach geeigneten Führungspersönlichkeiten mitunter zu kuriosen Ergebnissen. In Thüringen soll im nächsten Monat ein Mann Kultusminister werden, der eine lange Politiker-Karriere hinter sich hat, mit Bildungspolitik aber nur wenig in Berührung gekommen ist. Helmut Holter, 64 Jahre alt, soll seiner Parteigenossin Birgit Klaubert im Amt nachfolgen, die ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen abgibt. Seit etwa einem halben Jahr wird das Ministerium mehr oder weniger kommissarisch geleitet.

Linken-Politiker Holter war von 1998 bis 2006 Arbeits- und Wirtschaftsminister in der ersten rot-roten Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Später wurde er Fraktionsvorsitzender im Schweriner Landtag. Sein Fachgebiet ist Beton. Nach dem Ingenieursstudium in Moskau leitete er das Betonwerk in Neubrandenburg. Mitte der 1980er-Jahre ging er wieder nach Moskau, um die Parteihochschule der KPdSU zu absolvieren. Nach der Rückkehr war er in der SED-Bezirksleitung für Bau, Verkehr und Energie tätig. Nach dem Ende der DDR baute Holter die PDS in Mecklenburg-Vorpommern mit auf und zog in den Landtag ein, dem er mit einer Unterbrechung als Minister bis heute angehört. 2016, nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl, für die Holter als Spitzenkandidat antrat, wurde er als Fraktionschef abgewählt.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte wohl Schwierigkeiten, in seiner Partei einen Ersatz für Klaubert für die noch verbleibenden zweieinhalb Jahre bis zur Wahl zu finden. Holter arbeitete seit Monaten in einer von Ramelow eingesetzten Kommission mit, die Vorschläge für die Bildungspolitik erarbeitet hat. Wenigstens kennt er nun die drängendsten Probleme in dem Bereich. Die Schulen in Thüringen leiden unter drastischem Stundenausfall und Lehrermangel. Opposition, Lehrerverbände und Elternvertretungen hatten Klaubert deswegen massiv kritisiert. Ramelow nannte Holter am Mittwoch eine „herausragende Wahl“, der das Regierungsgeschäft kenne. Holter selbst nennt sich laut Thüringer Allgemeine einen Generalisten mit Macherqualitäten. „Es geht darum, die Probleme anzupacken.“ (SZ/lot/dpa)

