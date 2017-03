Viel Geld für Hochwasserschutz Die Finanzierung für ein Rückhaltebecken bei Grumbach ist bereits gesichert, noch bevor der Bauplan fertig ist.

Die meiste Zeit im Jahr ist die Wilde Sau ein friedlicher Bach, der durch Grumbach in Richtung Wilsdruff gluckert. Doch bei einer rasanten Schneeschmelze oder starken Regengüssen schauen viele Anlieger unruhig auf den Wasserstand. Zu schnell kann die Wilde Sau anschwellen und Grundstücke, Straßen und Wiesen fluten. Zuletzt war das im Juni 2013 der Fall, als nach tagelangen Regenfällen Teile von Grumbach unter Wasser standen. Abhilfe soll ein Regenrückhaltebecken schaffen, das die Stadt nahe der Pohrsdorfer Straße plant. Dafür hat die Stadt nun Fördermittel in Höhe von 780 000 Euro erhalten. Diese sollen die Baukosten um 90 Prozent decken.

Die Idee: Mitten in einer Talsenke soll einen Damm gesetzt werden, rund 40 Meter lang und knapp sechs Meter hoch. Die Wilde Sau soll durch das Bauwerk ungehindert hindurchfließen. Nur bei stark steigendem Wasserstand wird das Nass hinter dem Damm so eingestaut, dass das Gewässer nicht über die Ufer tritt. Etwa 102 000 Kubikmeter Wasser würden so zurückgehalten werden. Die Grünflächen des Beckens können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.

Aktuell laufen naturschutzfachliche Untersuchungen im Bereich des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens, welche für die weiteren Planungen der Maßnahme von großer Bedeutung sind, teilt die Stadt Wilsdruff mit. Zudem findet am 11. April eine Informationsveranstaltung statt, zu welcher nur die von der Maßnahme betroffenen Grundstückseigentümer eingeladen wurden – beansprucht werden für das Becken rund sieben Hektar Fläche.

