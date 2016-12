Viel Geld für Gesundbrunnen Knapp eine Million Euro kann Bautzen für soziale Projekte im Wohngebiet einsetzen – und es gibt schon konkrete Ideen.

Für soziale Projekte im Stadtteil Gesundbrunnen erhält Bautzen in den kommenden Jahren rund 900 000 Euro Fördermittel. Sachsen Innenminister Markus Ulbig (CDU) überreichte am Montag den Förderbescheid an Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Mit Hilfe der Gelder will Bautzen den Zusammenhalt im Wohngebiet stärken und die soziale Situation verbessern. Denn trotz umfangreicher Sanierung gibt es im „Neubaugebiet Gesundbrunnen“ eine ganze Reihe von Problemen. So ist die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren weiter zurückgegangen. Neue Bewohner kommen überwiegend aus dem Umland und verfügen nach Einschätzung des Innenministeriums häufig nur über ein geringes Einkommen. Entsprechend hoch sei der Anteil an Langzeitarbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern.

Aktionstage geplant

Mit Hilfe der Fördergelder sollen deshalb verschiedene Vorhaben angeschoben werden, die sich vor allem an Kinder und Familien richten. Dazu gehört beispielsweise das Projekt „Lebenslanges Lernen“ des Vereins Leuchtturm-Majak. Der Verein will Familien bei der Erziehung und dem Umgang mit Konflikten unterstützen. Dafür sind unter anderem Freizeitangebote, Aktionstage und Workshops geplant. Auch der Verein „Frei(e)Zeit Aktiv“ soll Fördermittel erhalten. Er will einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche schaffen, die nicht im Hort betreut werden. Ebenfalls auf der Projektliste steht das Steinhaus Bautzen. Es wird die Bewohner dabei unterstützen, wichtige Fragen im Wohngebiet zu diskutieren und gemeinsam anzupacken.

Die Gelder, die jetzt nach Bautzen fließen, stammen aus dem europäischen Programm für „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“. Aus diesem Fördertopf werden Initiativen in Wohngebieten gefördert, die größere soziale Probleme haben als der Landesdurchschnitt. (SZ)

