Viel Geld für den Bilzplatz Der Auftrag für den Neubau ist vergeben. Nach heißem Disput.

Der anstehende Umbau des Bilzplatzes soll 75 000 Euro kosten. © SZ-Archiv/Arvid Müller

75 000 Euro – das sind die voraussichtlichen Kosten für die Umgestaltung des Eduard-Bilz-Platzes. Rund 55 000 Euro davon für Garten- und Landschaftsbau.

15 000 Euro wurden von Anwohnern für die Nymphenfigur in der Platzmitte gespendet. Mit der Annahme der Spende hat sich die Stadt zur Neugestaltung des Platzes bekannt. Nun muss sie dafür viel mehr als die vom Planungsbüro geschätzten 37 500 Euro aufbringen. Von einer erheblichen, dem Preiswettbewerb geschuldeten Kostenüberschreitung spricht die Verwaltung.

Unverhältnismäßig ist das, sagt Eva Oehmichen, Bürgerforum/Grüne. Verglichen mit den jährlich rund 40 000 Euro, die Radebeul in die Fußwege steckt. Mehrere Beweise für Nachholbedarf hat sie gleich mitgebracht in den Stadtentwicklungsausschuss. Fotos von Augustusweg, Nizza-, Bennostraße und mehr. Fußwege mit kaputter Oberfläche, mit Hindernissen wie Säule, Container, parkenden Autos. Und dann werde eine so große Summe in so ein Plätzchen investiert. Für die Stadträtin unakzeptabel.

Auch Wolfgang Jacobi, CDU, hat damit ein Problem. Trotz aller Anerkennung für die Bürgerbeteiligung hält er die Verschönerung des Zillerplatzes für wichtiger. Und das Mittun der Anlieger beim Sauberhalten und damit Erhalten der Fußwege. Da müsse das Ordnungsamt mehr hinterher sein.

Ulrich Reusch, CDU, dagegen erinnert daran, dass die Stadt die Spende ja im September 2015 angenommen hat. Würde jetzt alles gekippt, sei die Stadt kein zuverlässiger, kalkulierbarer Partner mehr.

Für Wasseranlagen, wie am Bilzplatz geplant, würden die Kosten in letzter Zeit aus dem Ruder laufen, erklärt Robert Storch, Ausschuss-Sachkundiger, da helfe auch kein Umplanen.

Das hat die Stadt ja schon getan, so Claudia Brodführer von der Vergabestelle. Es habe bereits eine Ausschreibung gegeben, mit einem Angebot in ähnlicher Höhe. Frank Sparbert, FDP, schlägt vor, das Bilzprojekt so zu belassen wie vorgesehen. Dafür aber einen größeren Schritt bei den Fußwegen zu machen, zu den 40 000 Euro weitere operative Maßnahmen zu planen.

Baubürgermeister Jörg Müller zufolge investiert die Stadt nicht nur die genannte Summe in die Fußwege, sondern auch beim Straßenbau separat noch mal, insgesamt 200 000 Euro 2016. Außerdem könne der Bilzplatz jetzt nicht so einfach abgespeckt werden, weil man schon in der Vergabe sei. Wenn der Vergabebeschluss nicht gefasst wird, sei die Stadt schadenersatzpflichtig, so Claudia Brodführer. Es handele sich nicht um einen Baubeschluss.

Was letztlich bedeutet, die Stadträte hätten sich eher überlegen müssen, ob sie das Vorhaben angehen oder nicht. Knapp die Abstimmung: fünfmal Ja, zweimal Nein, vier Enthaltungen für die Vergabe.

Keine Diskussion gab es tags darauf zu einer weiteren Spende für den Bilzplatz. Komplette Zustimmung des Verwaltungsausschusses zu 2 000 Euro von Dr. Geistlinger und 1 500 Euro vom Bilz-Bund für Naturheilkunde für den Trinkbrunnen. (SZ/IL)

