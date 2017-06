Viel Gegenwind, laute Vögel und eine Feier Die deutsch-französische Radtour kommt gut voran – auch wenn sie sich manchmal verfährt.

Schläft man nach 119 Kilometern auf dem Rad eigentlich gut? „Die meisten schon. Aber mich haben früh um vier die Vögel geweckt“, sagt Sebastian Voigt. Die Nacht haben die Teilnehmer der Städtepartnerschafts-Radtour in der Jugendherberge Körba im Kreis Elbe-Elster verbracht. Die Riesaer und Franzosen müssen in dieser Woche häufig mit Unterkünften in der Provinz vorliebnehmen – für eine größere Gruppe im Sommer preiswerte Quartiere zu organisieren, ist schwierig – eine Lektion, die man beim Verein „Riesa und die Welt“ in den vergangenen Jahren längst gelernt hat. Aber ohnehin steht ja die Radtour selbst im Mittelpunkt: Und da haben die 16 Teilnehmer mittlerweile einen guten Teil der Strecke bis zum Höhepunkt am Brocken hinter sich gebracht (siehe Karte).

Bislang geht es allerdings noch ziemlich flach zu: Die zweite Etappe am Montag bot auf 100 Kilometern Streckenlänge lediglich 460 Höhenmeter. „Dafür gab es jede Menge Gegenwind“, sagt der 34-Jährige.

Die Navigation läuft per GPS. Obwohl exakt geplant wurde, haben die Radler schon den einen oder anderen Abzweig verpasst. Zur Sicherheit trägt jeder Teilnehmer aber auch einen ausgedruckten Tagesplan in der Tasche. Das hilft auch dann, wenn die Technik versagen sollte oder ein einzelner Teilnehmer den Anschluss an die Gruppe verpasst. Am ersten Abend wurde übrigens gefeiert: Ein Franzose beging am Sonntag seinen 59. Geburtstag. „Es läuft richtig rund“, sagt Sebastian Voigt.

