Viel Gegenwind für Windrad-Pläne in Sohland Die Einwohner ließen ihrem Unmut jetzt freien Lauf.

So sieht es derzeit bei den Windrädern zwischen Deutsch Paulsdorf und Sohland aus. © pawel sosnowski/80studio.net

Dicke Luft im Sohländer Schloss Mittelhof. Bei der kurzfristig angesetzten Bürgerversammlung stand das Thema Windkraftanlagen auf dem Plan. Und das beschäftigt die Einwohner sehr. Der Saal war dementsprechend voll und die Stimmung angeheizt. Schnell wurde klar: Die meisten Gäste wollen keine dritte Windkraftanlage auf Sohländer Flur stehen haben. Genau das hat die Dresdner Firma Boreas aber vor. Das Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien informierte am Dienstag die Einwohner von diesen Plänen und hatte zum Bürgergespräch eingeladen. Aktuell werden von Boreas zwei neue Anlagen zwischen Sohland und dem Markersdorfer Ortsteil Deutsch-Paulsdorf errichtet. Doppelt so hoch wie die bestehenden Altanlagen sollen die neuen Stromerzeuger sein.

Macht der Infraschall krank?

Die Riesen haben dann eine Gesamthöhe von 200 Metern bei einer Nabenhöhe von 137 Metern. Die Fundamente stehen bereits. Es dauert nicht mehr lange, dann kommen mit Schwerlasttransportern die Teile an. 1600 Tonnen Beton und 500 Tonnen Stahl werden pro Anlage verbaut. Während feststeht, dass die zwei Windräder noch in diesem Jahr ans Netz gehen, sollte die Inbetriebnahme der dritten Anlage bis zum Jahr 2020 erfolgen.

Gäste der Gesprächsrunde kritisierten, dass zu den zwei im Bau befindlichen Anlagen im Ort keine Bürgerversammlung einberufen worden war. Eine Entscheidung über die Köpfe der Anwohner hinweg wäre das gewesen. Bereits jetzt und bei den bedeutend kleineren Windrädern sei der Schattenwurf auf einige Häuser nicht akzeptabel und würde die Lebensqualität beeinträchtigen. Befürchtungen wurden laut, dass mit den drei neuen Anlagen dieses Problem noch verstärkt wird und die Häuser in Windfeldnähe an Wert verlieren könnten. Außerdem würde der Infraschall krank machen, warf eine Frau aufgeregt ein. Das schien das Stichwort für einen Ostritzer zu sein, der einen Vortrag über die Gefährlichkeit von Infraschall aufziehen wollte, um dann den Bogen in Richtung Bundestagswahl zu spannen. Sohländer hatten den Mann gebeten, bei der Bürgerrunde mit dabei zu sein. So richtig klar wurde aber nicht, was der Ostritzer wollte.

Völlig von der Hand wies zwar auch der Boreas Projektleiter Bernhard Weigel dieses Thema nicht. „Zum Infraschall wird noch geforscht“, sagte er. Ob dieser aber tatsächlich schädlich für die menschliche Gesundheit ist, stünde derzeit nicht fest.

Kaum Chancen für drittes Riesenrad

Eigentlich hatte Reichenbachs Bürgermeisterin Carina Dittrich das Unternehmen Boreas gebeten, seine Pläne für das Windfeld vorzustellen, damit auch die Bürger wissen, was künftig passiert. Doch nun sieht es so aus, als würde der Plan einer dritten Anlage gar nicht aufgehen. Das hängt allerdings weniger mit dem Gegenwind der Bürger zusammen, sondern mit Entscheidungen vom Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien. Ein Vertreter vom Verband saß ebenfalls mit im Podium. Der warf ein, dass die dritte Anlage am vorgesehenen Standort vermutlich so oder so nicht genehmigt würde. Grund dafür: Der Abstand zu den Häusern in Sohland. Der sei zu gering. Während die beiden anderen Neuanlagen den erforderlichen Abstand zu den Häusern haben, ist das beim geplanten dritten Windrad nicht so. Mindestens 750 Meter müssen das sein.

Stadtrat ohne viel Einfluss

Warum Boreas das nicht im Vorfeld bedachte, darauf gab es keine konkrete Antwort. Allerdings wurde der Plan auch noch gar nicht beim Landkreis eingereicht und auch dem Planungsverband war das Ansinnen in dieser Form unbekannt. Viel dicke Luft um nichts also? Das sahen die Bürger anders. Carina Dittrich war das wohl bewusst, als sie die Bürgerrunde ins Leben rief. Auch um klarzustellen, dass der Stadt Reichenbach bei einer Entscheidung über das Pro und Contra zur Errichtung von Windkraftanlagen praktisch die Hände gebunden sind. Zwar nimmt der Stadtrat, in dem auch Sohländer Vertreter sitzen, das Thema in der Tagesordnung auf und behandelt die ganze Geschichte im Technischen Ausschuss. Doch selbst bei einem Nein-Votum zur dritten Anlage könnte der Landkreis den Beschluss aushebeln, hieß es. Auf dem Windfeld Sohland befinden sich neun Windräder. Drei von ihnen wurden 2006 gebaut. Sechs weitere sind in die Jahre gekommen und sollen abgerissen werden.Zwei Stück werden bis zum Jahresende entfernt. Sie befinden sich fast am gleichen Standort wie die Neuanlagen. Der Abbau der vier anderen Altanlagen soll später erfolgen. Bisher flossen von Boreas rund eine Millionen Euro an die Stadt Reichenbach aus den bestehenden Windrädern.

zur Startseite