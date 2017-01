Viel Feinstaub über Görlitz

Die ausgeprägte Hochdruckwetterlage über Sachsen führt weiter in Verbindung mit Emissionen aus Industrie, Heizung und Straßenverkehr zu einer hohe Luftbelastung. Darauf weist das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hin. Die Stadt Görlitz lag mit an der Spitze der überschrittenen zulässigen Werte. Am Freitag wurden die höchsten Mittelwerte der 20 sächsischen Messstationen in Zittau mit 99 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, gefolgt von Görlitz mit 87 Mikrogramm. Am Wochenende erreichte Zittau sogar den Spitzenwert von 109, während die Görlitzer Messwerte langsam auf 68 sanken.

Der gültige Tagesgrenzwert für Feinstaub beträgt 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und darf nur an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden. An der Görlitzer Messstation an der Zeppelinstraße wurde das 2016 mit 14 Überschreitungstagen eingehalten. In diesem Jahr stehen aber bereits jetzt schon vier solcher Tage zu Buche. „Solange sich keine grundlegende Änderung der Wetterlage einstellt, muss weiter mit erhöhten Feinstaubkonzentrationen gerechnet werden“, sagt die Sprecherin des Landesamtes, Karin Bernhardt. Menschen, die besonders sensibel darauf reagieren, sollten vorübergehend auf Ausdauersport im Freien verzichten. (SZ/rs)

Weitere sächsische Tagesmittelwerte Feinstaubbelastung am Sonnabend, 21. Januar: Dresden 89, Radebeul 78, Glauchau 69, Zwickau 66, Bautzen 46, Niesky 30

