Viel Bischofswerda in einem Heft Der Schiebocker Landstreicher liegt in seiner elften Ausgabe vor. Er bietet Heimatkunde für jedermann im besten Sinne.

Ein Foto des Kulturhauses ist auf dem Titelblatt des neuen Heftes „Schiebocker Landstreicher“ zu sehen. © Repro: Wolfgang Schmidt

Mit dem elften Heft in Jahresfolge ist jetzt der „Schiebocker Landstreicher“ für 2016 erschienen. Auf 116 Seiten geht es um Streiflichter aus der Heimatgeschichte, um Flora und Fauna, aber auch um Verschwundenes und Personelles. Neben Themen aus Bischofswerda sind weitere aus Burkau, Neukirch, Rammenau, Schmölln und Steinigtwolmsdorf eingefügt.

In mehreren Beiträgen wird an die politische Wendezeit vor reichlich 25 Jahren erinnert. Neben Fotos aus dieser Zeit wird an das Schicksal von drei Bischofswerdaer Männern gedacht. Sie waren 1947/48 wegen angeblicher Spionage von sowjetischen Militärtribunalen verurteilt worden. Erst 1990 hatten sie darüber öffentlich ihr Schweigen gebrochen.

Der „Schiebocker Landstreicher“ wird vom Burkauer Mathias Hüsni im Eigenverlag herausgegeben und von Hans-Werner Otto aus Bischofswerda redaktionell unterstützt. Anliegen der Schriftenreihe ist die Dokumentation von heimatkundlichen Beiträgen in einem Buch. Herausgeber und alle Autoren wirken ehrenhalber und ohne Honorar. Mit dem Verkauf der Bände wird kein finanzieller Gewinn erzielt. Zum Preis von 13 Euro ist das Buch erhältlich in Bischofswerda bei der Buchhandlung Heinrich, bei Schreibwaren-Förster und im Lotto-Shop des Rewe-Centers. (wsch)

