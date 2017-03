Viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt Die Wirtschaft im Landkreis verändert sich – und das Tempo nimmt zu.

Bei der Deutschen Accumotive in Kamenz brummt es – zum Beispiel in der Montage von Kühlschläuchen an Batteriemodulen. © Sven Döring

Vor 25 Jahren war die Arbeitslosigkeit das große Thema der Region. Jeder Vierte in der Oberlausitz war zeitweise ohne Job. Ein Vierteljahrhundert später drehen sich alle wirtschaftspolitischen Debatten um den Fachkräftemangel. Wie steht es um die Wirtschaft im Kreis – und was verändert sich. Die SZ fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen.

These 1: Die Beschäftigtenzahl wächst gegen die demografische Entwicklung

In den 58 Städten und Gemeinden des Landkreises leben etwa 305 000 Einwohner, Tendenz fallend. Bis 2020 werden mit etwa 295 000 gerechnet. Zumindest in den letzten acht Jahren ist die Zahl hier steuerpflichtig Beschäftigter aber kontinuierlich gewachsen. Von 101 500 auf 110 500. Vor allem Handel, Verkehr und Gastgewerbe sowie öffentliche und private Dienstleister haben zugelegt. Aber auch die Zahl der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe ist gewachsen: von 27 500 auf fast 30 000.

These 2: Der Strukturwandel seit 1990 trägt weitere Früchte

Auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Bautzen gab es in den vergangenen 25 Jahren dramatische Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Im Norden wurden Brikettfabriken und Kokereien stillgelegt und die Aluminiumproduktion aufgegeben. Auch die Armeestandorte verschwanden – bis auf das Flugmedizinische Institut der Luftwaffe in Königsbrück. Dramatisch waren die Einbrüche in der Glas- und Textilindustrie sowie in der Werksteingewinnung. Auf der Gegenseite der wirtschaftlichen Waage stehen heute neue Industriebetriebe wie TDDK, Müllermilch oder Daimler. Auch die Produktion nachwachsender Rohstoffe ist gewachsen. Umso kritischer wird die Unsicherheit in Traditionsbetrieben wie Bombardier gesehen. Das Aus wäre für Bautzen und den Kreis ein schwerer Rückschlag. Die Wirtschaftsförderung zählt heute neben dem Maschinen- und Anlagenbau auch die Kunststofftechnik, Biotechnologie und Medizintechnik sowie den IT-Bereich zu Schlüsselbranchen im Kreis.

These 3: Wirtschaftliche Basis im Kreis ist und bleibt der Mittelstand

Die Unternehmensgröße ist ein wichtiger Indikator bei der Bewertung wirtschaftlicher Nachhaltigkeit in einer Region. Im Landkreis Bautzen sind etwa 12 150 Unternehmen registriert, davon haben fast 90 Prozent nur bis zu zehn Beschäftigte. Ganze 42 haben mehr als 250 Mitarbeiter. Damit ist die Wirtschaft von strategischen Entscheidungen großer Konzerne weitgehend unabhängig.

These 4: Die ökonomische Dynamik nimmt im Landkreis weiter zu

Im Kreis gibt es 61 Gewerbe- und zwölf Industriegebiete. Erstere sind zu 75 Prozent belegt, letztere mit 80 Prozent. Noch gibt es Spielraum, aber die Dynamik des wirtschaftlichen Lebens hat zuletzt deutlich zugenommen. Allein 2016 hat es 41 einzelgewerbliche Förderanträge gegeben, die zur Sicherung von 1 065 Arbeitsplätzen und zu 145 neuen führten.

Das größte Projekt der Wirtschaftsförderung im Kreis ist die Datenautobahn. Die Breitbandinitiative umfasst insgesamt 200 Millionen Euro, von denen 95 Prozent Fördermittel sind. Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit 100 Megabit pro Sekunde für alle Gebiete, die derzeit unter 30 Mbit/s liegen. Daneben gibt es mehrere Fachkräfte-Initiativen.

