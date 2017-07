Viel Anteilnahme für misshandeltes Kind Eine Frau aus Nossen wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil sie ihr Kind vernachlässigte.

Die SZ hatte am Dienstag über den Fall berichtet. © SZ-Screenschot

Der Bericht über eine 25-jährige Mutter aus Nossen, die ihr Kind trotz schwerster Verletzungen lange nicht zum Arzt brachte und deshalb am Montag vom Schöffengericht des Amtsgerichtes Meißen zu einer unbedingten Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt wurde, wird emotional diskutiert. So schreibt Brunhild Röder aus Nossen auf der Facebook-Seite der SZ: „Was ist das für eine Mutter, die so ihr Kind vernachlässigt. Ich wünsche der Kleinen alles Gute und dass sie ganz schnell ein schönes und liebes Zuhause bekommt“.

Das hofft auch Daniela Klose aus Dresden: „Da fehlen einem die Worte alles Gute für die kleine Maus. Hoffentlich findet sie ein schönes Zuhause.“ Jane Biber aus Riesa kann es einfach nicht fassen. „Warum hat niemand eingegriffen? Es kann nicht sein, dass niemand etwas mitbekommen haben soll! Ich wünsche der kleinen für ihre Zukunft alles Gute und hoffe, dass sie in eine gute Pflegefamilie kommt und zum Wohle des Kindes gehandelt wird.“

Zahlreiche Kommentatoren fordern, dass auch die zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes zur Verantwortung gezogen werden. Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer angedeutet, dass geprüft werde, inwiefern Pflichtverletzungen des Amtes vorlägen. Einige User finde es befremdlich, dass sich auch die Angeklagte in die Diskussion eingeschaltet hat und trotz der Verurteilung jede Schuld von sich weist. Viele Leser finden die Strafe zu gering. Dabei ist das Gericht schon deutlich über die Mindeststrafe gegangen. Diese liegt bei einem Jahr.

Links zum Thema Gefängnisstrafe für Rabenmutter

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist davon auszugehen, dass Verteidiger Jens Lorek Berufung gegen das Urteil einlegen wird. Dazu hat er bis nächsten Montag Zeit. Es gibt aber auch konkrete Hilfsangebote. So schreibt eine Familie per Mail der SZ, dass sie dem Kind eine Sachspende zukommen lassen will. „Wir würden dem Kind gern eine Freude machen“, heißt es in der E-Mail.

Das inzwischen vier Jahre alte Mädchen wohnt in einem Kinderheim in Coswig. Die Mutter besucht es nicht. Auch ein anderes Kind wurde ihr weggenommen. Der Junge lebt bei Pflegeeltern. Ein drittes Kind ist noch im Haushalt der Angeklagten. (SZ/jm)

zur Startseite