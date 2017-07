Viel Ärger wegen einer Muffe Weil der neue Geschirrspüler streikt, ruft eine Hühndorferin beim Hersteller an. Der schickt einen Techniker zur Reparatur. Die Folgen könnten teuer werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Über ihren neuen Geschirrspüler konnte sich Agnes B. nicht lange freuen. Hier im Bild ist nicht ihr Modell, sondern ein ähnliches zu sehen. © PR Über ihren neuen Geschirrspüler konnte sich Agnes B. nicht lange freuen. Hier im Bild ist nicht ihr Modell, sondern ein ähnliches zu sehen.

Dieses Teil legte den Geschirrspüler lahm. Die Frage, wie es da hinein gekommen ist, müsste geklärt werden. Nur dann würde deutlich, ob die Verbraucherin selber Schuld oder Opfer von Abzocke ist.

Die dritte Mahnung liegt am vergangenen Dienstag im Briefkasten. Agnes B. wird darin aufgefordert, 149 Euro zuzüglich fünf Euro Mahngebühr zu bezahlen. Der Absender ist ein bekanntes deutsches Unternehmen, ein echter Global-Player, der unter anderem elektronische Geräte produziert. Darunter sind auch Geschirrspüler. So einen kaufen Agnes B, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, und ihr Mann im März dieses Jahres in einem Möbelhaus. „Am Anfang funktionierte auch alles wunderbar. Aber schon nach wenigen Spülgängen klappte es nicht mehr und eine Warnleuchte ging an“, erzählt die Hühndorferin. Sie habe dann einige Male das nagelneue Gerät aus und wieder an gemacht. Da das Warnsignal aber wiederkehrt, meldet sie sich zunächst in dem Möbelhaus. Hier wird sie sofort an den Hersteller verwiesen.

Das, findet Sylvia Neubert von der Verbraucherzentrale in Meißen, ist der erste ungewöhnliche Aspekt dieser Geschichte. „Der Verkäufer hat sich rausgehalten und gleich auf den Hersteller verwiesen. Das beobachten wir leider öfter. Kundenfreundlich sieht so nicht aus“, sagt Neubert. Sie berät Agnes B. seit Ende April dieses Jahres.

Einige Wochen zuvor, am 30. März, schickt der Hersteller einen Klempner zu der Kundin. Vorher sagt man ihr am Telefon, dass die besagte Warnleuchte auf eine defekte Umwälzpumpe im Geschirrspüler hindeutet. Sie solle sich keine Sorgen machen, das komme öfter vor. Im Klipphausener Ortsteil angekommen, repariert der Monteur das Gerät, fördert aber einen Fremdkörper in der Heizpumpe zutage. Es scheint ein Teil einer Gummi-Muffe zu sein. Bis heute kann das niemand genau sagen.

„Der Herr hat jedenfalls die Pumpe ausgetauscht, das Gerät funktioniert. Alles gut“, schildert B. ihre Gedanken von damals. Gut war aber gar nichts. Denn der Klempner hält ihr eine Rechnung über 399 Euro unter die Nase. „Die sollte ich unterschreiben und den Fremdkörper einschicken. Ob das unter die Garantie fällt, sei dann Sache des Herstellers“, so Agnes B. Als sie sich wenig später telefonisch dort meldet und auch Bilder der Muffe einschickt, will ihr eine Mitarbeiterin des Kundenservices der Firma 200 Euro erlassen. Der Grund sei, dass dem Unternehmen „Kundenzufriedenheit sehr wichtig“ wäre und sich der Techniker für Agnes B. eingesetzt habe. Sie müsse daher nur mehr 199 Euro bezahlen. „Ich dachte, ich höre schlecht. Ich schrieb zurück, dass ich gar nichts bezahle, weil ich keine Ahnung habe, wie dieser Gegenstand in den Geschirrspüler gekommen ist. Auch mein Mann ist sicher, dass wir damit nichts zu tun haben“, erklärt die Kundin.

Die vermeintliche Kulanz des Herstellers wundert auch Sylvia Neubert. „Dieses Verhalten ist äußerst merkwürdig und für so ein großes Unternehmen, das gerne mit seiner Kundenzufriedenheit wirbt, unwürdig“, sagt sie. Doch der Hersteller beharrt auf seinem Standpunkt. Am 24. April erklärt eine Sachberaterin nach einer internen Auswertung der Bilder des Fremdkörpers, dass der Kundin noch einmal 50 Euro erlassen werden könnten. Da es sich bei der „Entfernung eines Fremdkörpers nicht um einen Material- bzw. Herstellungsfehler und somit nicht um eine Garantieleistung“ handele, sei die Fehlerbehebung kostenpflichtig. Die restlichen 149 Euro müsse B. nun bezahlen.

Die schaltet darauf hin nicht nur die Verbraucherzentrale, sondern auch eine Schiedsstelle des Herstellers ein, empfindet die Aufforderung als ungerecht. „Damit bin ich aber auch nicht weiter gekommen. In der Schiedsstelle sagte man mir, dass seitens des Herstellers nur graue oder schwarze Dichtungen verwendet würden. Die ominöse Muffe sei aber hell“. Auch ein Verpackungsfehler sei auszuschließen. Am 16. Mai kommt die erste Mahnung.

Im Juni erklärte sich B. bereit, 99 Euro zu zahlen. Nur die Kosten für den Klempner (50 Euro) wolle sie nicht übernehmen. Im Internet liest sie von anderen unzufriedenen Kunden, die ähnliches mit der Firma erlebt haben. Die dritte Mahnung von Anfang der Woche hat sie mit Bitte um Zurückstellung nicht bezahlt. „Ich bin doch keine Lügnerin, werde aber so hingestellt“, schimpft B. Dass der Hersteller wegen 50 Euro stur bleibt, hält Sylvia Neubert für möglich. Kommt es hart auf hart, könnte Agnes B. unter Vorbehalt zahlen, eventuell einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Herkunft der Muffe zu klären. Ärgerlich bleibt die Angelegenheit. So oder so.

zur Startseite