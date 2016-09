Videowand vor der Glasschule Die Stadt Weißwasser soll ihre erste digitale Reklametafel bekommen. Am geplanten Standort wird bisher noch traditionell geworben.

So könnte die Videowand an der Berliner Straße in Weißwasser aussehen. © Foto/Montage Joachim Rehle

An einer der vielbefahrendsten Kreuzungen in Weißwasser soll demnächst eine Videotafel stehen. Wie das aussehen könnte, zeigt die SZ-Montage. Bisher platzierte die Stadtverwaltung an der Kreuzung Berliner/Ecke Bautzener Straße und damit direkt vor der Glasfachschule Plakate, die auf Veranstaltungen in der Stadt aufmerksam machen sollten.

Nun geht das Rathaus den Schritt in die digitale Zukunft. Eine Marktanalyse liege bereits vor, so OB Torsten Pötzsch. Die Rentabilitätsrechnung will er spätestens im Oktober vorlegen. Dann soll auch der erforderliche Bauantrag gestellt werden. Wann die Videotafel aufgebaut wird, ist aber noch offen.

