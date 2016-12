Videowand im Stadtrat durchgefallen Die 50 000 Euro teure Werbetafel kann sich Weißwasser nicht leisten, so der Tenor. Torsten Pötzsch ist anderer Meinung.

Sieht gut aus und macht was her – wird aber nicht realisiert: die Videowand an der Glasfachschule (hier in einer Bildmontage). © Stadtverwaltung WSW

Weißwasser. An der Kreuzung Bautzener/Ecke Berliner Straße wird vorerst keine LED-Werbetafel stehen. Eine entsprechende Initiative aus dem Rathaus lehnte der Stadtrat in dieser Woche mehrheitlich ab. Laut Milton Tauche von der Stadtverwaltung, der das Projekt vorstellte, sollte die zwei mal drei Meter große und 50 000 Euro teure Tafel vor dem Komplex der ehemaligen Glasfachschule und damit gegenüber dem City-Center Saschowawiese stehen. Über 30 Firmen, Händler und Unternehmer hätten bereits ihre Bereitschaft signalisiert, Werbung zu schalten, so Tauche. Ziel sei es, die Werbetafel zu mindestens 20 Prozent für stadteigene Veranstaltungen – in der Eisarena etwa, im Glasmuseum oder von Vereinen – zu nutzen, die restlichen Zeiten gewinnbringend zu vermarkten. Nach rund drei Jahren habe sich die Anschaffung amortisiert. Finanziert werden solle sie über nicht abgerufene Investitionsmittel aus dem Bereich Kitas und sozialer Träger.

So optimistisch sich die Projektvorstellung auch anhörte, so kritisch fiel das Urteil der Stadträte aus. Ronald Krause (SPD) gab zu bedenken, dass durch die Betreibung Kapazitäten innerhalb der Stadtverwaltung gebunden würden, die an anderer Stelle fehlten. Er hatte vorab eine ganze Reihe von Nachfragen per E-Mail an die Stadtverwaltung gesandt. Er vertrat grundsätzlich die Ansicht, dass das Betreiben einer Werbetafel nicht zum Aufgabenspektrum einer Kommune gehöre, die mit einer solchen Initiative zudem in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft trete.

Bernd Frommelt (KJiK) befürchtete Verkehrsbeeinträchtigungen wegen des hohen Aufmerksamkeitswerts, den eine solche Tafel an einem so prominenten Ort in der Stadt erzielen dürfte.

Thomas Krause (CDU) räumte Bauchschmerzen bei dem Projekt ein, zumal die Kosten als außerplanmäßige Ausgabe im Haushalt nicht vorgesehen sei und die Stadt darüber hinaus an einem Sparkonzept arbeite.

Gudrun Stein (Die Linke) wollte Anschaffung und Betrieb der Werbetafel in den Händen der Stadtwerke oder der Wohnungsbaugesellschaft besser aufgehoben wissen als bei der Stadtverwaltung.

Kathrin Jung (SPD) bezweifelte den Werbeffekt für die Stadt und forderte stattdessen eine Konzentration auf die Kernaufgaben Kitas und Schulen.

Nur Hartmut Schirrock (Wir Für Hier) argumentierte, die Kosten seien überschau-, eine Refinanzierung machbar. Er gab zu bedenken, dass städtische Werbung auf der Wand wohl nicht stattfinden werde, weil zu teuer, wenn das Projekt von einem Privatinvestor realisiert werde.

Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, auf dessen Initiative die Werbemaßnahme zurückgeht, versuchte das Projekt zu retten, indem er Tagebaubetreiber Leag ins Spiel brachte. Danach sollen Leag-Vertreter signalisiert haben, zumindest einen Teil der Investition mittragen zu wollen. Das mehrheitliche Nein des Stadtrats konnte das jedoch nicht verhindern. Pötzsch will das Projekt nun ad acta legen.

zur Startseite