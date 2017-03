Videoüberwachung, mehr Polizei und harte Strafen Randalen wie am Bahnhof sollen künftig verhindert werden. Bei der Suche nach einer Lösung gibt es verschiedene Vorstellungen.

„Wir sind dabei, das intensiv zu prüfen“ – Bürgermeister Steffen Ernst. © André Braun

Die Randale am Bahnhof, nach der die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 16, 18 und 19 Jahren ermittelt hat, war nicht die erste in Waldheim. „Aber sie hat extreme Formen angenommen“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Deshalb ist die Diskussion über eine Videoüberwachung wieder aufgeflammt. Die gab es nach permanenten Ruhestörungen auf dem Obermarkt vor einigen Jahren schon einmal, wurde aber nicht weiter verfolgt. Denn es gibt viele rechtliche Vorgaben, die erfüllt sein müssen, bevor eine Videoüberwachung genehmigt wird. Dazu gehört unter anderem, dass alle anderen Möglichkeiten, ein Objekt zu sichern, ausgeschöpft worden sind. „Wir sind dabei, das intensiv zu prüfen“, so Ernst.

Zu dem Thema gibt es im Stadtrat ganz unterschiedliche Ansichten. Der parteilose Stadtrat und ehemalige Polizist Sandro Dierbeck hält nichts von einer Videoüberwachung. „Sie wird solche Dinge nicht verhindern“, meint er. Außerdem müsste die Stadt vor der Genehmigung einer solchen Überwachung durch das Sächsische Staatsministerium des Innern enorme rechtliche Hürden nehmen. Dierbeck plädiert dafür, dass die Stadt gegen die Täter einen zivilrechtlichen Anspruch geltend macht. Das heißt, abgesehen von der möglichen Strafe durch das Gericht, sollten die Jugendlichen den Schaden ersetzen. Können sie das nicht, sollten sie ihn abarbeiten und zum Beispiel Graffiti entfernen. Solch ein Anspruch besteht 30 Jahre lang. Außerdem spreche sich solch ein Vorgehen herum und könnte abschreckend wirken.

Dieter Hentschel, Fraktionschef der Linken, plädiert für das Wiederbeleben der Sicherheitsgruppe. In der könne für das weitere Vorgehen eine Konzeption erarbeitet werden. „Wir sollten nicht in Aktionismus verfallen. Das Thema bedarf einer tiefgründigen Diskussion“, meint Hentschel. Er spricht sich auch für eine größere Polizeipräsenz in Waldheim aus. Dass der Polizeiposten nur zweimal pro Woche für je eineinhalb Stunden besetzt ist, reiche bei Weitem nicht aus. „Die Stadt braucht einen Polizisten, der ständig da ist.“

Dieser Meinung ist auch der FDP-Fraktionschef Andre Langner: „Wir brauchen Polizisten an der Basis, aber nicht am Schreibtisch, sondern auf der Straße.“ Die totale Überwachung lehnt er ab. Dagegen hält er Prävention für sehr wichtig und, dass diejenigen, die etwas zerstören auch mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden.

„Das Maß ist voll“, sagt Kathrin Schneider, CDU-Fraktionsvorsitzende. Die CDU plädiere dafür, eine Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz zu prüfen und gemeinsam mit der neuen Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer die AG Sicherheit wiederzubeleben. Außerdem könne eine Belohnung für die Ergreifung von Tätern ausgelobt werden. Wenn den Waldheimern etwas an der Sicherheit in ihrer Stadt liege, sollten sie auch die Augen offen halten und Zivilcourage zeigen.

Dem stimmt SPD-Fraktionschef René Michael Röder zu. Allerdings hält er nichts von einer vollautomatischen Überwachung, sondern plädiert eher für eine exemplarische Wiedergutmachung. Grundlegend sagt Röder aber, dass jeder in seinem sozialen Umfeld die Achtung vor Werten und deren Erhaltung lernen müsste und dies ständig wieder ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden müsse.

