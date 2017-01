Videobeweis für Wolfsnachwuchs Ein Film aus den Königshainer Bergen zeigt erstmals die Welpen aus dem Vorjahr. Die Bilder sind echt, sagen Experten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein ausgewachsener Wolf ist in seinem Gehege in einem Wildpark zu sehen. In Thiemendorf wurden nun Welpen in freier Wildbahn gesichtet. © Patrick Pleul/dpa Ein ausgewachsener Wolf ist in seinem Gehege in einem Wildpark zu sehen. In Thiemendorf wurden nun Welpen in freier Wildbahn gesichtet.

Bitte recht freundlich: Eine Wildtierkamera filmte diese Welpen in einem Wald bei Thiemendorf.

Sieben Wölfe trotten in Richtung Kamera. Ohne Scheu, wie es aussieht, nutzen die Tiere dafür offensichtlich einen Waldweg. Eilig haben es die Graubefellten nicht. Ebenso wenig stört das Aufnahmegerät. Hörbar knirscht Schnee unter den Pfoten. Die Aufnahme soll Wölfe in Thiemendorf zeigen. So steht das über dem 46 Sekunden laufenden Video, welches sich seit Mittwoch rasend schnell auf Facebook verbreitet. Knapp 9000 Menschen haben sich die Aufnahme innerhalb eines Tages bereits angeschaut. Geteilt wurde der Beitrag bis zum Mittag schon fast 150-mal. Eingestellt hat das Video ein Jänkendorfer. Er selber habe die Filmaufnahmen nicht gemacht, schreibt er auf Nachfrage von Nutzern der Internetplattform.

Doch ob das Video tatsächlich in der Region aufgenommen wurde, steht zu diesem Zeitpunkt noch als Frage im Raum. So schätzt das Heiko Sonntag vom Hegering Biehainer Forst/Kodersdorf ein. Der ausgebildete Biologe bestätigt zwar die Echtheit des Videos und dass da tatsächlich Wölfe zu sehen sind. Doch ob die gezeigten Tiere wirklich gemütlich durch Thiemendorfer Flur marschieren, kann er nicht sagen. Die Aufnahme könnte ebenso an einem anderen Ort gemacht worden sein. „Ich kenne das Video und bekam das ebenfalls kürzlich per Whatsapp zugeschickt. Wer es aufgenommen hat, weiß ich nicht.“

Auch Gesine Knobloch ist das Video bekannt. An die Wiesaerin und wohl auch andere Leute wurde der Wolfsfilm ebenfalls auf das Handy weitergeleitet. Er wird sozusagen von Bekannten und Freunden verbreitet. Anfangs vermutlich eher intern. Nun öffentlich auf der Internetplattform. Ein Autor der Aufnahme steht nicht dabei. Nun entdeckte Gesine Knobloch den Beitrag auch auf Facebook und schreibt als Kommentar, es handele sich um eine Aufnahme mit einer Wildkamera vom 7. Dezember 2016 im Wald zwischen Thiemendorf und Arnsdorf.

Beim Video ist in der Unterzeile in winzig kleiner Schrift als Datum zu lesen: 12.07.2016. Ein Zahlendreher? Oder nur die übliche amerikanische Zeitangabe? Zumindest zeigen die Aufnahmen verschneites Gebiet. Dass sich Meister Isegrim in der Region ansiedelt, ist seit Jahren bekannt. „Nachts hören wir manchmal das Heulen der Wölfe“, sagt Gesine Knobloch der SZ. Sie erzählt von einem grauen Einzelgänger, der im nahe gelegenen Ort Särichen stromere und von mehreren Wolfssichtungen im Vierkirchener Ortsteil Arnsdorf.

Was hat es nun mit dem Video tatsächlich auf sich? Im Laufe des Tages ist der Film beim Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung auf dem Tisch gelandet. „Wir haben das Video über die Untere Jagdbehörde erhalten, die es ebenfalls zugesendet bekam“, erklärt Mitarbeiterin Helene Möslinger. Anfangs heißt es beim Institut, dass der Aufnahmeort noch nicht bestätigt werden könne. Kurze Zeit später kommt die Information, es handele sich tatsächlich um eine Aufnahme eines Waldstücks bei Thiemendorf. Von wem die Videoaufzeichnung stammt, kann Helene Möslinger nicht sagen. Und auch nicht, von wem die Videoaufzeichnung stammt. Nur so viel teilt sie mit: „Es gibt eine vertrauenswürdige Meldekette.“

Die Instituts-Mitarbeiterin in Rietschen bestätigt zudem, dass an dieser Stelle im Wald eine Wildtierkamera stand. Damit sei nun ein ganz besonderer Nachweis erbracht worden. Nämlich der, für die im April oder Mai vergangenen Jahres geborene Welpen, die von Lupus dem Königshainer Rudel zugeordnet werden. Bis zum Sommer gab es darauf noch keine konkreten Hinweise. Fest stand zu diesem Zeitpunkt nur, dass sich zwei Elterntieren mit einem Jährling ansiedelten.

Bis 2015 zählten die Königshainer Berge mit zum Territorium des seit 2011 bestehenden Nieskyer Rudels. Dann gab es die Absplitterung der Elterntiere. Das neue Königshainer Rudel entstand. Bisher fehlten noch Nachweise für beide Rudel von möglichem Nachwuchs. „Nun wissen wir, dass es sechs Welpen gibt“, so Helene Möslinger. Sie werden vom Institut dem Königshainer Rudel zugerechnet. Auf dem Video allerdings ist der Jährling nicht zu sehen. Es könnte sein, dass er schon in neues Gebiet abgewandert ist. Insgesamt besteht das Königshainer Rudel nun aus acht bis neun Tieren.

