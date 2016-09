Video: „Wir sprechen bäckerisch“ Der Hellerauer Marktbäcker hat einen Japaner zu Gast. Der bäckt in seiner Heimat Pumpernickel im Fachwerkhaus.

In der Backstube brauchen Torsten Eckert (l.) und Yasuteru Nakawaga keinen Dolmetscher. Ihr Handwerk überwindet alle Sprachbarrieren. © Sven Ellger

Der Fan-Bus hält vor dem Hellerauer Marktbäcker. Dort hat sich nicht etwa eine Filmcrew mit hohem Promi-Aufgebot eingerichtet. Die Stars sind der Hausherr und sein Gast. Seit anderthalb Jahren tauschen sich Bäckermeister Torsten Eckert und sein japanischer Fachkollege via Internet aus. Mehrmals pro Woche schreiben sie über eine Facebook-Gruppe, zu der auch ein japanischer Germanistik-Professor gehört. „Er übersetzt unsere Unterhaltung“, sagt Torsten Eckert. Nun ist Bäcker Yasuteru Nakawaga das erste Mal zu Besuch in Dresden. Seine Frau und den befreundeten Dolmetscher hat er mitgebracht. Außerdem fünf treue Kunden, die so begeistert von deutschem Brot sind, dass sie ganz nah an die Wiege des Backwerks herantreten wollen.

In diesem Falle handelt es sich eher um Knetmaschine und Ofen in Torsten Eckerts kleiner Backstube. Die betreibt der 38-Jährige seit knapp sechs Jahren und hat große Freude daran, sein Handwerk immer wieder neu zu erfinden. So kommt es vor, dass er wochenlang an einem neuen Rezept tüftelt, bis ihn das Ergebnis zufrieden stimmt und er es seinen Kunden anbietet.

Seine Kreationen postet er gern auf Facebook. So wurde Yasuteru Nakawaga im 9 000 Kilometer entfernten Matsumoto auf ihn aufmerksam. Der Japaner ist der deutschen Backkunst seit 28 Jahren auf der Spur. Kaum hatte der heute 48-Jährige seine Bäckerausbildung abgeschlossen, ging er auf Deutschlandreise. „Damals habe ich zum ersten Mal festes Brot probiert und fand es großartig“, erzählt er. Japanisches Brot sei weich wie Toastbrot und schmecke ihm nicht.

Wieder zurück in der Heimat begann Yasuteru Nakawaga, Bücher zu wälzen, die er sich aus Deutschland mitgebracht hatte. Doch die nötigen Zutaten zu organisieren und die Rezepte umzusetzen, war mühsam. Trotzdem startete er in der Bäckerei, in der er damals arbeitete, erste Backversuche. Dunkles, festes Brot backen zu können, das war sein großes Ziel. Erst rund zehn Jahre später wurde für den Pionier vieles leichter. „Damals fingen die ersten Roggen-Importe an und Vertreter der deutschen Bäckereibranche kamen ins Land“, erzählt er. Sie brachten Informationen und Anleitungen mit, und das Entscheidende: Erfahrung im Umgang mit Roggen. Japanisches Brot wird aus Weizen gebacken. Roggen hat in Japan keine Tradition.

Für Yasuteru Nakawaga war diese Neuerung in Handel und Austausch der Startschuss für seine eigene Bäckerei. Die errichtete er auf einer kleinen Anhöhe in Matsumoto und nannte sie Brot-Hügel. Einen japanischen Zimmermann ließ er nach Büchern und nach Fotos, die er in Deutschland gemacht hatte, das Haus im Fachwerkstil erbauen.

Sogar sein eigenes Korn begann Yasuteru Nakawaga anzubauen. Wenn er nicht in der Backstube arbeitet, sitzt er auf dem Traktor und pflügt sein Feld oder erntet die Roggenähren. Mischbrot, Körnerbrot, Früchtebrot, Brezeln und Holzofenbrot aus dem extra gemauerten Ofen verkauft er, insgesamt etwa 20 Sorten Backwerk. Selbst Lebkuchen und Christstollen hat der Japaner im Angebot – und diese Sache mit dem witzigen Namen: Pumpernickel. „Nickel, wie das Metall“, sagt Yasuteru Nakawaga und lacht.

Auf den Tisch hat er Brotlaibe mit dem Siegel „Brot Hügel“ gestapelt. Ein Mitbringsel für Torsten Eckert. Eine Woche lang wird er mit dem Bäcker auf dem grünen Hügel Hellerau zusammen Rezepte ausprobieren. „Ich möchte das Backen mit Roggen und Sauerteig gern verbessern“, sagt der japanische Berufskollege. In Torsten Eckert hat er dafür den perfekten Partner. Schließlich feilt auch er ständig an der Qualität seiner Produkte. Das weit gereiste deutsch-japanische Brot von Yasuteru Nakawaga schneidet er gleich in Häppchen und lässt sein Team probieren. Orangen und Nüsse sind darin verbacken. Bäcker Eckert nickt anerkennend.

Dann machen sich die beiden in der Backstube zu schaffen. Zwar verstehen sie die jeweils andere Sprache nicht und mit Englisch ist auch nicht viel los. „Aber wir haben trotzdem kein Problem, wir sprechen bäckerisch“, sagt Torsten Eckert. Schließlich seien die meisten Handgriffe bei der Arbeit gleich, dafür braucht es nicht viele Worte.

Wenn nächste Nacht halb eins das Licht in der Hellerauer Backstube angeht, wird sich Yasuteru Nakawaga die Augen reiben. „Zu Hause fange ich etwa vier Uhr an zu arbeiten“, sagt er. In Japan sei es nicht üblich, morgens frische Brötchen zu frühstücken. Die Kunden kaufen irgendwann am Tag ihr Brot. Das sichert den Bäckern ein paar Stunden mehr Nachtschlaf. Davon kann Bäcker Eckert nur träumen – am Tag.

