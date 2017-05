Video-Kamera am Schuleingang Ein Großenhainer Schulleiter setzt auf diese Maßnahme. Komplette Überwachung lehnt er aber ab. Im Moment.

Ein Elektriker montiert ein Überwachungsgerät. Auch an der Großenhainer Schachtschule soll eine Kamera angebracht werden. Allerdings nur am Eingang. © dpa

Axel Hackenberg will sich im Großenhainer Stadtrat für eine Video-Kamera stark machen. Sie soll im nächsten Jahr am Eingang der 2. Oberschule Am Schacht, deren Leiter er ist, angebracht werden. „Wir wollen nur wissen, wer in unsere Schule ein- und ausgeht“, sagt Hackenberg. Eine Lautsprechanlage gibt es bereits. „Aber ich möchte gern sehen, wer da vor unserer Tür steht“, so der Schulleiter. „99 Prozent der Leute, die zu uns kommen, kennen wir. Aber eben nicht alle.“ Er dementiert, dass es sich dabei um den Einstieg in die komplette Videoüberwachung an seiner Schule handelt. „Die Kamera soll bloß zum Gucken da sein, nicht zum Überwachen“, versichert Hackenberg.

Unter seinen Schülern wird Video-Überwachung durchaus kontrovers diskutiert. Das ergab jetzt ein Ausflug der 9. Klassen der Schachtschule in den Sächsischen Landtag. Dort nahmen sie an einem Planspiel teil, gründeten Parteien und depattierten über mehrere Themen. Unter anderem auch über die Video-Überwachung an Schulen. „Das war eine sehr hitzige Diskussion“, bestätigt CDU-Landtagsabgeordneter Sebastian Fischer, der den Besuch in Dresden ermöglichte. „Die Befürworter argumentierten, dass so Gewalt und Drogenhandel auf Schulhöfen minimiert werden könnten, die Gegner wähnten den beginnenden Überwachungsstaat.“ Bei der Abstimmung hätten sich die Befürworter der Video-Überwachung knapp durchgesetzt. Eine Mehrheit der Schachtschul-Neuntklässler hält demnach Video-Kameras auf dem Schulhof für sinnvoll.

Vor Kurzem überraschten zudem die Hessen mit einer Nachricht. In diesem Bundesland würden Schulen verstärkt auf die Videoüberwachung setzen, um Vandalismus und Einbrüche zu verhindern. So nutzen bereits Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden an ihren Schulen Kameras und Kamera-Attrappen. Zusätzlich würde in zwölf hessischen Landkreisen Videotechnik eingesetzt, um Schulgelände zu filmen. Das bestätigte das hessische Kultusministerium. Laut Deutscher Presseagentur (DPA) scheint sich in Hessen die abschreckende Wirkung der Kameras auszuzahlen: Die Schulen, die bereits Videosysteme zur Gebäudesicherung einsetzen, verzeichnen weniger Schäden und Einbrüche. Andere Schulen erhoffen sich von dieser Maßnahme, dass weniger Fahrräder gestohlen werden.

„Fahrraddiebstähle gab es bei uns in den letzten Jahren nicht“, sagt Schulleiter Hackenberg. Er erinnert sich lediglich an einige Fälle vor etwa zehn Jahren, als ein Gruppe Jugendlicher in ganz Großenhain Fahrräder stahl. Videoüberwachung hätte da sicher zu einer schnelleren Aufklärung der Diebstahlserie beigetragen. „Aber im Moment ist das an unserer Schule kein Thema“, so Hackenberg. Dann eher schon in Großstädten wie Dresden, Leipzig und Chemnitz.

Doch so weit wie in Hessen sind die Schulen in Sachsen scheinbar noch lange nicht. „Meldungen von Schulleitern, dass die Installation von Video-Sicherheits-Technik zwingend erforderlich ist, liegen uns bislang nicht vor“, sagt Dirk Reelfs, der Pressesprecher des Kultusministeriums Sachsen. Über die Installation dieser Technik würden der Schulleiter und der zuständige Schulträger je nach Erfordernis entscheiden. Wenn vor Ort Bedarf bestehen sollte, wird dies in der Schulkonferenz zwischen Lehrer, Eltern und Schülern thematisiert, so Reelfs

Wie die Stadt Großenhain als Träger der Schachtschule mitteilt, beginnt die Verwaltung erst im August 2017 mit der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2018/2019. Demzufolge sei Hackenbergs Wunsch nach einer Video-Kamera für den Eingang noch nicht im Haushalt eingestellt. „Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch keine Haushaltsanmeldung eingegangen, was ja aber durchaus noch kommen kann“, sagt die stellvertretende Stadtsprecherin Rita Sturm. Noch vor den großen Sommerferien würde der Bedarf bei den Schulen nachgefragt. In diesem Fall würde das Sachgebiet Schulen und die Kämmerei prüfen, ob eine Notwendigkeit zur Anbringung einer Kamera besteht. Kosten sind zurzeit nicht bekannt.

