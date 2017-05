Video für Mexiko Nach drei Berichtskonzerten mit vielen Gästen bereitet sich der Jugendchor nun auf den Gegenbesuch der Mexikaner vor.

Chorleiter Stefan Jänke. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Drei anstrengende, aber sehr gut besuchte und vielbeklatschte Reiseberichts-Konzerte von Mexiko hat der Jugendchor von Stefan Jänke am Wochenende absolviert. Mit vielen Fotos, einigen Videos, kulinarischen Kostproben und natürlich Musik verschafften die Chormitglieder den Besuchern einen eindrucksvollen und emotionalen Eindruck von ihrer Chorreise im Februar. Zahlreiche Spenden, auch aus dem Verkauf großformatiger Bilder von Jens Witschas und Andreas Gruhl dienen nun der Vorbereitung des Gegenbesuches des mexikanischen Partnerchores Coro juvenil Domus Artis im Juli/August. Im Konzert in der Kirche Lampertswalde wurde ein Kurzvideo aufgenommen, das die Nordamerikaner auf ihre Reise einstimmen soll. Die Grüße darin wurden in Spanisch eingesprochen. Das extra für diesen Choraustausch gegründete Ensemble einer privaten Musikschule muss diesen Austausch selbst finanzieren – staatliche Unterstützung gibt es dafür kaum. Deshalb hat der hiesige Jugendchor ein Spendenkonto eingerichtet.

Ende Juli kommen die Mexikaner nach Sachsen. Nach Auftritten in Strehla, Mühlberg, Meißen, Rüsseina, Rathen, Wilsdruff und Leipzig gibt es ab 6. August Konzerte in Großenhain, Ebersbach, Zabeltitz und am 8. August den großen Abschlussauftritt um 19 Uhr in der Marienkirche Großenhain.

Wer den Jugendchor bei diesem Vorhaben unterstützen möchte, kann sich an Chorleiter Stefan Jänke wenden.

www.jugendchor.gymnasium-grossenhain.de

