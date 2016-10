Video: Essen auf zwei Rädern „Der schnelle Joseph“ bringt Essen mit dem Rad zum Kunden. Manchmal lohnt sich der Schwung auf den Sattel gar nicht.

zurück Bild 1 von 3 weiter Joseph Walther radelt für den Lieferservice „Der schnelle Joseph“ Gerichte aus Neustädter Lokalen durch die Neustadt, Pieschen und die Johannstadt. © Sven Ellger Joseph Walther radelt für den Lieferservice „Der schnelle Joseph“ Gerichte aus Neustädter Lokalen durch die Neustadt, Pieschen und die Johannstadt.

Wenn das Essen beim Kunden ankommt, ist es warm. Mit dem Rad sei er schneller als mit dem Auto, meint Walther.

Roger Lehner koordiniert die Bestellungen aus seiner Wohngemeinschaft auf der Louisenstraße.

Die Anzeige auf dem Laptop ist gerade erst auf 17 Uhr gesprungen, da ertönt schon das Geräusch: Bing. Roger Lehner hat eine Mail. Eine Bestellung ist eingegangen. Ein Salat und eine Pizza sollen aus dem „Vecchia Napoli“ auf der Alaunstraße zu einem Wohnaus in der Kamenzer Straße gebracht werden. „Das ist ungewöhnlich“, sagt Lehner. „Bei gutem Wetter gehen die Bestellungen eigentlich erst später ein.“ Nicht so am vergangenen Donnerstag: Trotz Sonnenscheins lässt auch die zweite Order nicht lange auf sich warten. Diesmal ist Sushi aus dem „Côdô“ am Albertplatz gewünscht. Seit gut zwei Monaten macht „Der schnelle Joseph“ Hungrige in der Neustadt und Pieschen satt. Er ist alles andere als ein normaler Lieferservice.

Denn Roger Lehner, Joseph Walther und Florian Lange – die drei jungen Männer, die hinter dem „schnellen Joseph“ stecken – kochen nicht selbst. Stattdessen kann man auf ihrer Internetseite Gerichte aus derzeit elf verschiedenen Neustädter Lokalen aussuchen. „Nachdem die Bestellung eingegeben wurde, bekomme ich dann eine Mail“, erklärt Lehner, der die Wünsche der Kunden aus seiner Wohngemeinschaft auf der Louisenstraße koordiniert. Er ruft dann im Restaurant an und gibt die Order durch. „Dann schicke ich eine SMS mit den wichtigsten Infos an den Fahrer, der schwingt sich auf den Sattel.“



Auf den Sattel? Ja. Denn das Essen wird nicht wie bei den meisten anderen Lieferservices mit dem Auto oder dem Roller zu den Kunden gebracht. „Der schnelle Joseph“ radelt stattdessen durch die engen Gassen der Neustadt. Zugegeben: Vom „Côdô“ am Albertplatz bis zur Martin-Luther-Straße ist es nicht weit. Das würden die meisten in wenigen Minuten mit dem Fahrrad schaffen. Doch manchmal muss „der Joseph“ auch ganz schön in die Pedale treten – das Industriegelände, ein Teil Pieschens und seit Neuestem auch ein Teil der Johannstadt gehören zum Liefergebiet.



„Am anstrengendsten ist die Tour ins Industriegelände. Die ist nicht nur am weitesten, da geht es auch bergan“, sagt Joseph Walther, am häufigsten eingesetzte Fahrer und Namensgeber des „schnellen Joseph“. Für den jungen Mann ist aber auch die Strecke kein Problem. Denn er ist Fachmann auf dem Gebiet, arbeitet schon lange als Fahrradkurier. Sich im Liefergebiet zu orientieren, ist für ihn deshalb kein Problem. „Ich fahre immer ohne Karte“, so Walther. Und auch Mario Berg bekommt am Donnerstag pünktlich sein Essen. Der Neustädter hat zum ersten Mal beim „Joseph“ bestellt, hat davon auf der Internetseite des „Côdô“ erfahren und wird die jungen Männer künftig vielleicht häufiger in die Martin-Luther-Straße bemühen.



Die Idee für den etwas anderen Lieferservice kam den 24-, 26- und 28-jährigen Neustädtern beim Kochen. „Wir dachten uns, dass es doch mehr geben müsste, als immer nur Pizza. Für die meisten Restaurants ist es allerdings schwierig, einen Lieferservice einzurichten“, sagt Walther. „Ich denke, wir haben da eine Nische gefunden, die funktioniert.“ Das kann auch sein Kompagnon bestätigen: „Die Bestellungen steigern sich: In diesem Monat waren es schon doppelt so viele wie im August“, so Lehner. Trotzdem schwankt die Zahl je nach Wetterlage sehr. Bis zu 30 Kundenwünsche trudeln beim „Joseph“ am Tag ein. Die müssen dann alle zu den Lieferzeiten zwischen 17 und 22 Uhr an den Mann gebracht werden. „Da setzen wir dann schon mal zwei Fahrer ein“, so Lehner.



Momentan stemmen sie das Geschäft mit vier bis fünf Mann. Drei Euro Liefergebühr pro Order und eine Kommission vom Restaurant wandern in ihre Taschen. Davon leben können sie noch nicht. Doch das soll sich irgendwann ändern. Deswegen hat „der schnelle Joseph“ auch noch allerhand vor: Derzeit laufen Verhandlungen mit weiteren Neustädter Lokalen. Außerdem soll das Mittagsgeschäft ausgebaut werden. Derzeit stehen da nur Gerichte aus dem „Sprout“ auf der Karte, weitere sollen bald folgen.



Und eine besonders gute Nachricht gibt es für Filmfans: Noch in diesem Jahr wird eine Kooperation mit der Programmvideothek „Phase4“, die noch im vergangenen Jahr kurz vor dem Aus stand, auf die Beine gestellt werden. Dann kommen ausgewählte Streifen mit dem Essen zusammen nach Hause. Für die Kunden des „schnellen Joseph“ genau das Richtige. Denn die meisten wollen das Haus partout nicht verlassen. „Unsere kürzeste Lieferentfernung waren 70 Meter“, sagt Walther und schmunzelt. Da lohnt sich das Aufsitzen fast gar nicht. Aber wenn man das Haus nicht verlassen will, will man es halt nicht verlassen – dafür gibt es das Essen auf zwei Rädern.

