Video: „Das ist mein Hobby“ Abschnitt für Abschnitt, Ladung für Ladung, Schicht für Schicht - Peter Scholl formt mit seiner Pistenraupe die Strecke für den ersten Ski-Weltcup in Dresden. Ein Job, für den sich der Allgäuer extra Urlaub genommen hat.

Peter Scholl walzt mit seinem Pistenbully die Strecke für den Langlaufweltcup zurecht. Für diesen Job hat er sich Urlaub genommen. © Fabian Schröder

Dresden. „Er ist so erfahren. Ihn kann man ruhigen Gewissens auch die ganz schweren Strecken präparieren lassen“, sagt Georg Zipfel und deutet auf eine der beiden Pistenraupen, die gerade hinter ihm am Elbufer über ein weißes Band aus Kunstschnee walzen. Der international renommierte Strecken-Designer weiß: „Bei einem Stadtkurs braucht man viel Fingerspitzengefühl und Leute wie ihn.“ Gemeint ist Peter Scholl.



Der Allgäuer sitzt am Steuer einer der zwei eingesetzten rund acht Tonnen schweren Bullys. Sein Job ist es, 5 000 Kubikmeter Schnee optimal zu verteilen. Nur so können für den ersten Langlauf-Weltcup in Dresden optimale Wettkampfbedingungen hergestellt werden. Viel Verantwortung liegt also in den Händen des 56-Jährigen, der sein Kettenfahrzeug akkurat entlang einer Markierung lenkt und mit einem Joystick ein etwa fünf Meter breites Räumschild fein justiert. Der Schnee darf nicht zu breit gefahren werden, das Schild keine Begrenzung berühren. „Außerdem muss ich hier auf den Untergrund noch mehr aufpassen als auf gewöhnlichen Naturstrecken“, erklärt Scholl, der am Donnerstagvormittag noch einen sehr langen Arbeitstag vor sich hatte.

Die Arbeit in Dresden ist für den Bully-Profi nicht nur wegen der besonderen Kulisse aufregender als andernorts. „In Naturstadien wird der Schnee meist vor Ort produziert. Man kann ihn jeden Tag verschieben. Hier wird die Auflage von Lastwagen angeliefert und muss innerhalb von 24 Stunden verteilt werden“, so Scholl. Abschnitt für Abschnitt, Ladung für Ladung, Schicht für Schicht formen er und sein Kollege seit 6 Uhr die 1,4 Kilometer lange Piste. 30 Zentimeter dick soll sie überall werden. „Morgen früh muss das Ding fertig sein“, sagt er und walzt wieder los.

Scholl kennt sich in Oberstdorf aus und hat auch schon in Düsseldorf für City-Events die Pistenarbeit gemacht. „Das ist aber nicht mein Beruf. Das ist hier ist mein Hobby“, sagt er. „Im normalen Leben bin ich Elektriker und arbeite in einer Fachklinik.“ Damit er in Dresden die Pistenraupe fahren kann, hat er sich Urlaub genommen. Er ist damit einer von rund 230 Helfern, die freiwillig die Weltcup-Premiere in der sächsischen Landeshauptstadt unterstützen.

