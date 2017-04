Video: Das Festspielorchester im Kulturpalast

Bei der Eröffnung des Kulturpalast Dresden am Freitag spielte bereits die Dresdner Philharmonie. Am Sonntag gaben dann die Dresdner Musikfestspiele ein feierliches Eröffnungskonzert im neuen Saal. Gestaltet wurde es vom Dresdner Festspielorchester, das unter Leitung von Ivor Bolton unter anderem Schumanns Vierte Sinfonie und Beethovens „Tripelkonzert“ zeigte.

Hier können Sie das von arte Concert übertragene Konzert anschauen.





Sie haben den Stream verpasst?



Kein Problem. In der Mediathek von arte.tv können Sie das Konzert in den nächsten 30 Tagen noch abrufen.



TV-Tipp: Alle Konzerthöhepunkte und Hintergründe zur Wiedereröffnung des Kulturpalastes sehen Sie am Sonntag, 30. Mai, ab 18.25 Uhr auf arte



Dieser Stream wurde zur Verfügung gestellt von arte concerts



