Video: Das Eröffnungskonzert im Kulturpalast

Bei der Eröffnung des Kulturpalasts spielte die Dresdner Philharmonie Musik von Dmitri Schostakowitsch, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven unter Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling. Namhafte Solisten wie Julia Fischer (Violine) und Matthias Goerne (Bariton) waren ebenfalls zu hören.

Das Programm beim Eröffnungskonzert



Dimitri Schostakowitsch; Festliche Ouvertüre op. 96



Felix Mendelssohn Bartholdy; Violinkonzert e-Moll op. 64



Franz Schubert; Drei Lieder in Bearbeitungen für Bariton und Orchester - An Sylvia D 891, Pilgerweise D 789 und Tränenregen aus: „Die schöne Müllerin“ D 795 Ludwig van Beethoven; Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 daraus: 4. Satz (Finale) mit der „Ode an die Freude“



Kein Problem. In der Mediathek von arte.tv können Sie das Konzert in den nächsten 30 Tagen noch abrufen.



TV-Tipp: Alle Konzerthöhepunkte und Hintergründe zur Wiedereröffnung des Kulturpalastes sehen Sie am Sonntag, 28. Mai, ab 18.25 Uhr auf arte



Dieser Stream wurde zur Verfügung gestellt von arte concerts



