Victoria Beckham bekommt Orden Das Ex-Spice-Girl ist jetzt Trägerin des Ordens des Britischen Empires. Ihr Mann hat auch schon einen.

Victoria Beckham © dpa

Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (43) hat den Orden des Britischen Empires aus der Hand von Prinz William erhalten. Die Designerin wurde damit am Mittwoch bei einer Zeremonie im Buckingham Palast für ihre Verdienste um die Modebranche ausgezeichnet.

„Ich bin stolz, Britin zu sein“, sagte sie nach den Feierlichkeiten. „Wenn man große Träume hat und hart arbeitet, kann man Großartiges erreichen.“ Victoria folgt damit ihrem Ehemann David Beckham (41), der seit 2003 den Titel „Offizier des Ordens des Britischen Empires“ trägt.

Zum Ritter geschlagen wurde der Schauspieler und Theaterregisseur Mark Rylance, der sich „Sir Mark“ nennen darf. In Deutschland ist er vor allem für seine Rolle in dem Film „Bridge of Spies“ bekannt, für die er 2016 den Oscar als bester Nebendarsteller erhielt.

Jedes Jahr vergibt Queen Elizabeth II. zahlreiche Auszeichnungen für persönliche Leistungen und zivilgesellschaftliches Engagement. Diesmal wurden mehr als 1 000 Menschen für die Neujahrsehren ausgewählt. Ihren Titel dürfen die Geehrten gleich nach der Veröffentlichung der Liste tragen. Die Orden werden später an zwei Terminen im Jahr von Mitgliedern der Königsfamilie in einer ihrer Residenzen ausgehändigt. (dpa)

