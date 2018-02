Viathea-Verein sucht Ideen für Auktion Für das Görlitzer Straßentheaterfestival gibt es wieder eine Versteigerung. Angebote können bis 10. Februar gemeldet werden.

Zu den Versteigerungsobjekten des Fördervereins für die ViaThea Auktion im Saal von Kommwohnen gehörte vor zwei Jahren auch dieses Airbrush-Bild von Michael Schumacher. © nikolaischmidt.de

Der Förderverein für das Görlitzer Straßentheaterfestival ViaThea lädt am 10. März, 14 Uhr, wieder zu seiner Versteigerung in den Saal von Kommwohnen in der Konsulstraße 65 ein. Wie in den zurückliegenden Jahren sollen einmalige Erlebnisse, besondere Dinge und ungewöhnliche Utensilien die Besucher zum Öffnen ihrer Geldbörsen verleiten, um die Kassen zugunsten des diesjährigen Festivals zu füllen.

Aktuell ist der Verein auf der Suche nach besonderen Angeboten für die Auktion. Voriges Jahr waren eine Fahrt mit der Görlitzer Straßenbahn, ein Tag auf einem Bagger und eine Führung in den Untergrund der Stadt sehr begehrt. Die Versteigerung lebt von solchen Angeboten. Der Förderverein sucht deshalb Dinge, die man nur erleben kann, wenn man bei der Auktion am meisten bietet. Angebote können bis 10. Februar gemeldet werden. (SZ/ik)

vorstand(at)viathea-foerderverein.de Tel. 03581 470531

zur Startseite