Viathea sucht Theaternachwuchs Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können ihre Projekte am 7. und 8. Juli beim Festival in Görlitz präsentieren. Dabei gibt es etwas zu gewinnen.

Das ViaThea lädt Anfang Juli wieder nach Görlitz ein. © M. Teichgraeber

Görlitz. Die Veranstalter des Viathea rufen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren aus Görlitz und Umgebung dazu auf, ihren Beitrag zum Straßentheaterfestival zu leisten. Unter dem Motto „Wenn das meine Straße wäre“ können sich Kinder- und Jugendgruppen, aber auch Vereine bewerben. Erlaubt sind Projekten aus den Bereichen Tanz, Theater und Musik sowie Mischformen dieser Genres. Darauf weist Franziska Springer, Pressesprecherin des Gerhart-Hauptmann-Theaters, hin.

Die Gruppen dürfen ihre Beiträge am 7. und 8. Juli, also während des Viathea, aufführen. Eine Jury aus Pädagogen und Kulturschaffenden wird die Auftritte bewerten. Im Anschluss werden die besten Präsentationen prämiert und die Gewinner am 8. Juli öffentlich ausgezeichnet. Der Preis ist eine Aufführung im Theater Görlitz während der Spielzeit 2017/ 2018. Zudem lobt der Förderverein des Viathea einen Publikumspreis aus.

Initiatoren des Wettbewerbs sind neben dem ViaThea das BailaThea, der KulturBrücken, der Förderverein des ViaThea und der DPFA Görlitz. Diese seien gespannt auf Sicht und Ausdrucksweisen junger Menschen auf das Thema des Wettbewerbs, erklärt Springer. (szo/mrc)

Für die Anmeldung genügt eine formlose Nennung von Präsentationstitel, technischen Anforderungen sowie die Dauer Name und Kontaktdaten des Gruppenleiters, Name und Alter aller Teilnehmenden. Diese kann per E-Mail an die Projektleiterin Christiane Hoffmann geschickt werden oder per Post an: Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH, Projektleiterin Christiane Hoffmann, Demianiplatz 28, 02826 Görlitz.

