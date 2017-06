Viathea sucht dringend eine Schwengelpumpe Die Künstlergruppe Grotest Maru will die Geschichte eines deutschen Migrantenkinds erzählen. Dafür bittet sie die Görlitzer um Hilfe.

Grotest Maru wird beim ViaThea 2017 das Stück „Aurelia“ im Innenhof der Kommwohnen-Villa in der Görlitzer Konsulstraße spielen. © PR

Für ihre autobiografische Erzählung „Aurelia“, die die Künstlergruppe Grotest Maru beim 23. Internationalen Straßentheaterfestival Viathea am 7. und 8. Juli im Hof von Kommwohnen auf der Konsulstraße aufführen will, sucht die Theatergruppe dringend eine sogenannte Schwengelpumpe, die als Spielmitte für die Aufführung benötigt wird. „Hierfür bitten sie die Görlitzer nun um Hilfe und fragen an, ob jemand eine solche Wasserpumpe besitzt und sie für den Zeitraum des Viathea zur Verfügung stellen könnte“, sagt Festivalorganisatorin Christiane Hoffmann.

In der Inszenierung „Aurelia“ erzählen Grotest Maru aus dem Leben der Aurelia Scheffel, die 1928 als deutsches Migrantenkind in dritter Generation im polnischen Lodz geboren wurde – damals, als Polen, Tschechen und Deutsche friedlich zusammenlebten und der Zweite Weltkrieg noch in der Zukunft lag. 1945 floh sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Oldenburg, wo sie noch heute lebt. (SZ)

Hilfsangebote bitte direkt an Christiane Hoffmann unter c.hoffmann(at)g-h-t.de oder Telefon 03581 470531

