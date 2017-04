Viathea sammelt die ersten 455 Euro Die Spendenaktion von SZ und Förderverein läuft gut an. Aber für eine Gruppe werden noch weitere 3 000 Euro gebraucht.

Dieter Bettermann aus der Südstadt war wieder einer der Ersten: „Jahr für Jahr unterstützt er unsere Spendenaktion mit seinem Beitrag“, freut sich Petra Hoffmann vom Förderverein für das Straßentheaterfestival Viathea. Zusammen mit der Sächsischen Zeitung sammelt der Verein jetzt zum neunten Mal Spenden, um damit eine zusätzliche Theatergruppe nach Görlitz holen zu können. Diesmal geht es um Walt Raaf Theater aus den Niederlanden. Für Gage, Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung der vierköpfigen Gruppe werden insgesamt 3 500 Euro benötigt.

„Gleich in der ersten Woche haben wir 455 Euro zusammenbekommen“, freut sich Petra Hoffmann. Neun verschiedene Spender haben Beträge zwischen fünf und 200 Euro überwiesen. Fast alle Einzelspenden bewegten sich zwischen 25 und 50 Euro. „Das ist gut so, jeder soll das geben, was er kann und will“, sagt Petra Hoffmann. Unter den ersten Spendern waren neben Urgörlitzern wie Dieter Bettermann auch Neu-Görlitzer und sogar ein Mann aus Dresden. Christiane und Andreas Lammert aus Görlitz haben 200 Euro gespendet, doppelt so viel wie im Vorjahr. „Viathea ist eines der schönsten Feste, und wir wollen, dass es auch weitergeht“, sagt der Arzt.

Jetzt fehlen noch gut 3 000 Euro, um die Holländer bezahlen zu können. Der Förderverein will die Aktion weiter ankurbeln. „Am 1. Mai sind wir auf dem Theatervorplatz präsent“, sagt Vereinschefin Anna Nerlich. Vereinsmitglieder wollen sich richtig in Schale schmeißen, die Görlitzer zu Sekt und Kuchen an eine weiß gedeckte Tafel einladen und so miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht auch über Walt Raaf Theater und ihr Stück „Die Vögel“. Wenn die Spendenaktion zum Erfolg führt, wird es beim diesjährigen Viathea-Festival am Freitag und Sonnabend in den Gassen der Altstadt zu sehen sein, also am 7. und 8. Juli. Über die Zwischenstände der Spendenaktion wird die SZ wieder jedes Wochenende berichten. Spender können gern in der Zeitung sagen, warum sie Geld fürs Viathea geben. Wer lieber anonym bleiben will, wird natürlich nicht genannt.

Alle Spenden bitte an den Förderverein Viathea, IBAN: DE42 8505 0100 3100 0244 85, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kennwort: Holländer, dazu bitte die Absenderadresse angeben!

