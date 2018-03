Viathea sammelt Geld für Taiwanesen Der Publikumsliebling aus dem Vorjahr soll erneut herkommen. Wer das unterstützen will, kann im Kommwohnen-Saal mitbieten.

Meng Ting stammt aus Taiwan und ist Mitglied der Görlitzer Tanzcompany. Durch ihre Kontakte kommt die Le Jun Dance Group aus Taiwan zum Viathea im Sommer nach Görlitz. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Görlitz. Sie wollen gern am Steuer einer Straßenbahn sitzen, selbst mit einem Bagger fahren oder am Viathea-Eröffnungs-Donnerstag im Stadtpark ein leckeres Picknick bereitet bekommen? Die Eheringe selbst schmieden, was den Bund fürs Leben umso kostbarer macht? Zwei VIP-Karten für Dynamo Dresden oder einen exklusiven Zugang zu den Füchsen aus Weißwasser erhalten? All diese Erlebnisse, aber auch viele Gegenstände kommen am Sonnabend, ab 14 Uhr, bei der Auktion des Fördervereins Viathea im Saal von Kommwohnen auf der Konsulstraße 65 unter den Hammer.

Das Besondere in diesem Jahr: Das Geld, das bei der Versteigerung zusammenkommt, fließt nicht einfach ins Gesamtbudget von Viathea ein, sondern damit soll eine ganz konkrete Gruppe bezahlt werden. „Wir haben beim Viathea voriges Jahr zum ersten Mal einen Publikumspreis vergeben“, sagt Barbara Hartmann, aktives Mitglied im Förderverein. Zur Wahl standen damals alle Künstler, die im sogenannten Off-Programm aufgetreten sind, also ohne Gage gespielt haben. Es waren zumeist lokale Künstler. Sieger beim Publikumspreis aber wurde niemand aus der Region, sondern mit überwältigender Mehrheit die Le Jun Dance Group, die eigens aus Taiwan angereist war. Als Gewinner sollen sie nun „richtig“ zum Viathea eingeladen werden, also gegen Gage vom 28. bis 30. Juni im Hauptprogramm auftreten dürfen. Das Geld, das bei der mittlerweile neunten Auktion zusammenkommt, fließt also in Fahrtkosten, Gage, Übernachtung und Verpflegung für die Tänzer aus Taiwan. „Wir hoffen auf einen ähnlichen Betrag wie im Vorjahr“, sagt Barbara Hartmann. Damals waren 2350 Euro zusammengekommen.

Der Kontakt zur Gruppe entstand über Meng Ting. Die junge Frau aus Taiwan lebt in Görlitz und ist Mitglied der hiesigen Tanzcompany am Theater. „Ich gehörte früher auch zur Le Jun Dance Group“, sagt sie. Bis heute hat sie engen Kontakt zu der Gruppe, in der auch ihre Schwester tanzt. So hat sie sie voriges Jahr für Görlitz begeistert. „Das war deren erster Auftritt in Europa überhaupt“, sagt sie. Damals mussten die jungen Tänzer aus der Stadt Xinying alles selbst bezahlen. Das gelang nur mithilfe der Großeltern. Insgesamt besteht die Gruppe aus 20 Tänzern. Nach Europa fliegt aus Kostengründen aber nur ein kleiner Teil, voriges Jahr waren es ausschließlich junge Frauen, diesmal kommen vier Frauen und ein Mann. „Sie wollen in Görlitz ausschließlich traditionelle chinesische Tänze aufführen“, sagt Meng Ting. Das sei voriges Jahr bei den Görlitzern am Besten angekommen. Jetzt hofft sie, dass viele Görlitzer am Sonnabend zur Auktion kommen – und möglichst viel Geld mitbringen.

