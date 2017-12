VGM fährt Heiligabend eingeschränkt Die aktualisierten Linienpläne des Busunternehmens können im Internet eingesehen werden.

Der Busbahnhof in Meißen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Busse der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) sind am 24. Dezember nach einem angepassten Sonntagsfahrplan unterwegs. Am Silvestertag verkehren sie ebenfalls wie sonntags, dann allerdings ohne Einschränkungen. Wie das Unternehmen jetzt weiter mitteilte, gilt vom 27. Dezember bis zum 29. Dezember sowie am 2. Januar der Ferienfahrplan.

Mit dem Jahreswechsel ist zugleich eine Neuordnung bei den Linienverkehren verbunden. Der Regionalverkehr Dresden gibt alle Linien außerhalb des Landkreises Sächsische Schweiz und Ostergebirge ab. Hintergrund ist die komplette Übernahme der Gesellschaft durch den Nachbarkreis. Der jetzt vereinte Betrieb bildet eine Voraussetzung, um die Konzessionen der Buslinien in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge künftig direkt an die Hauptgesellschaft vergeben zu können. Die Linien 326, 327, 328, 331 und 334 sind damit in die Hände der VGM übergegangen.

Aktualisiert stehen die Linienpläne auch zum Ausdruck unter nachstehender Internetadresse bereit. Fahrplanhefte gibt es in den Kundenzentren der VGM und Agenturen. (SZ/pa)

zur Startseite