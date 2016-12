VfL Pirna-Copitz lässt es erstmals wichteln

Der VfL Pirna-Copitz, mitgliederstärkster Verein im gesamten Landkreis, veranstaltet am 10. Dezember erstmals einen Wichtelmarkt. Im Willy-Tröger-Stadion an der Birkwitzer Straße präsentieren sich ab 14 Uhr verschiedene Abteilungen des Vereins mit eigenen Ständen und kreativen Aktionen den Gästen. Jeder, der mag, kann kommen. Anfangs stehen zunächst die Kinder im Fokus. Für sie gibt es unter anderem Schneeballwerfen am Geschenke-Tannenbaum, Bastel- und Mal-Angebote, einen Besuch vom Weihnachtsmann, süße Leckereien und eine Sportklamotten-Tauschbörse. Ab 18 Uhr sind dann verstärkt die älteren Semester dran: Es gibt Musik, Tanz, Animation, Glühwein und selbst gebrannte Liköre. Der Eintritt zum ersten VfL-Wichtelmarkt ist frei. (SZ/mö)

