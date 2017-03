Handball VfL-Frauen siegen standesgemäß Gegen den Tabellenletzten lassen die Waldheimerinnen nichts anbrennen.

Mit 26:21 (11:10) setzten sich die VfL-Frauen in der Verbandsliga Ost gegen Weißeritztal durch und konnten damit den erwarteten Heimsieg gegen das Schlusslicht verbuchen.

Ein guter Beginn führte nach neun Minuten zur 5:1-Führung. Im weiteren Verlauf schlichen sich jedoch mehrere technische Fehler ein und der Vorsprung schmolz bis zur Pause auf 11:10. Nach Wiederbeginn traten die Waldheimerinnen dann wieder konzentrierter auf und konnten trotz immer mal wieder auftretender Abspielfehler, die den Spielfluss etwas ins Stocken brachten, den Vorsprung stets bei drei bis fünf Toren halten. Es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass die Pluspunkte nicht beim VfL bleiben. Starke Akzente setzten beide Torhüterinnen mit sehr guten Leistungen. So konnten die Gäste von neun zugesprochenen Siebenmetern nur zwei verwandeln. Fünfmal scheiterten sie an Nicole Seeger im VfL-Tor. Am Ende ein standesgemäßes Ergebnis, das dem VfL alle Möglichkeiten auf Rang drei lässt. (DA/gro)

