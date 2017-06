VfL feiert 110. Geburtstag Der größte Sportverein im Kreis lädt am Wochenende zum Jubiläums-Vereinsfest ein. Mehrere Turniere stehen auf dem Programm.

Ein uralter Sportverein: der VfL sein 110-Jähriges. © Marko Förster

Der Sportverein VfL Pirna-Copitz wird am kommenden Wochenende 110 Jahre alt. Aus diesem Anlass feiert der mitgliederstärkste Sportverein des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 23. und 24. Juni ein Vereinsfest mit vielen Turnieren und Mitmachangeboten im Willy-Tröger-Stadion an der Birkwitzer Straße und anderen Schauplätzen. Fußball, Volleyball, Line Dance oder Leichtathletik – von Freitagnachmittag bis Sonnabendabend wird jede Menge Sport geboten. Unter anderem gibt es Beachvolleyball-Turniere am Natursee Copitz, ein Leichtathletik-Sportfest sowie Fußballturniere der Herren und der G-Junioren im Stadion. Zusätzliche Programmpunkte im VfL-Festzelt im Stadion runden die Feierlichkeiten ab. Zum Abschluss der 110-Jahrfeier gibt es am Sonnabend ab 20.30 Uhr eine Disko- und Schlagernacht im Festzelt. Für alle VfL-Veranstaltungen ist der Eintritt frei. (SZ/mö)

