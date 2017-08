VfL Copitz beginnt mit Spielplatzbau Spielen, wo einst gemeckert wurde: Auf dem Gelände der früheren Vereinsziegen entsteht ein Bereich für Kinder.

Der VfL Pirna-Copitz hat jetzt damit begonnen, einen neuen Kinderspielplatz auf dem Vereinsgelände an der Birkwitzer Straße zu bauen. Nach Auskunft des Vereins heben seit Montag dieser Woche Handwerker mithilfe eines Baggers die Grube für den Spielplatz aus, verteilen Erde und bereiten den Fallschutzbereich vor. Anschließend können Fachleute die Spielgeräte, die überwiegend aus Holz bestehen, aufstellen. Geplant ist, die Arbeiten für das Tobe-Areal spätestens Ende August anzuschließen, dann soll die Spielfläche offiziell in Betrieb gehen. Die Idee für den Spielplatz war im vergangenen Jahr entstanden, der Verein möchte dank der Anlage noch familienfreundlicher werden. Zudem schließt das Kinderareal ein Lücke, denn öffentliche Spielplätze in Copitz sind rar. Weil dem VfL allerdings selbst die Mittel fehlten, um den Spielplatz zu errichten, startete er eine Geldsammel-Aktion auf der Internet-Plattform „99 Funken“. Anfangs lief es etwas stockend, doch dann kamen innerhalb weniger Wochen über 8 000 Euro zusammen. Dank dieser finanziellen Hilfe kann das Areal nun gebaut werden.

