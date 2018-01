VfB Zittau kann Transporter gewinnen Drei Vereine haben bei der Aktion „Glückspilze on Tour“ der Sparkasse diese Chance. Abgestimmt werden kann im Internet.

Symbolbild © dpa

Drei Vereine haben bei der Aktion „Glückspilze on Tour“ der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien gemeinsam mit der PS-Lotteriegesellschaft nun die Chance, einen Transporter zu gewinnen. Das teilt Vivien Gneuß von der Sparkasse mit. Bereits Ende 2016 hatte die Sparkasse gemeinnützige Vereine und Institutionen aufgerufen, sich um einen neuen Transporter zu bewerben. Damals gingen insgesamt 43 Bewerbungen ein und der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein hatte das Losglück auf seiner Seite. Nun geht die Aktion „Glückspilze on Tour“ in eine neue Runde.

Die „Verlierer“ aus dem vergangenen Jahr können nun doch noch zu Gewinnern werden. Aus den Bewerbungen wurden der VfB Zittau, das Jugendshoworchester Görlitz und der Sportverein „Grün-Weiß“ Weißwasser ausgelost. Im Internet kann jetzt jeder, der möchte, darüber abstimmen, welcher dieser Vereine einen Opel Vivaro Combi gewinnt. (SZ)

Abgestimmt werden kann hier. Das Voting ist vom 2. bis 30. Januar 2018, 12 Uhr, online.

