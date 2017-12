Veto gegen Betonpoller an Centrum-Galerie Im Advent gibt es viel Stau am Dippoldiswalder Platz. Das stört die Busse. Doch die Lösung für das Problem funktioniert nicht.

Die Einfahrt zum Parkhaus der Centrum Galerie ist Grund für den Stau auf dem Dippoldiswalder Platz. Weil dort im Advent besonders viele Menschen ihre Autos parken wollen, bilden sich lange Schlangen, die teils bis auf den Platz reichen. Busse der Linie 62 in Richtung Külz-Ring werden so blockiert. Deshalb hat die Stadt schon im vergangenen Jahr die Linksabbiegerspur vom Platz in das Parkhaus mit Baken blockiert. Weil sich Autofahrer nicht daran hielten, sollten in diesem Jahr Betonteile die Baken ersetzen. Doch umsetzen konnte das Straßen- und Tiefbauamt diese Idee nicht. „Der Betreiber des Parkhauses Centrum Galerie hat ein Veto eingelegt, und so wurden die festen Einbauten auf der Reitbahnstraße verworfen“, teilt Amtsleiter Reinhard Koettnitz mit.

Deshalb stehen auch in diesem Jahr die Baken, die jedoch mühelos umfahren werden können. Gerade an den Adventsonnabenden haben dies viele Autofahrer getan. Noch allerdings nicht mit den Folgen für die Busse, wie es sie im vergangenen Jahr gegeben hat, sagt Falk Lösch, Sprecher der Verkehrsbetriebe. Lange Schlangen mit wartenden Autofahrern bildeten sich auch auf der Reitbahnstraße. (SZ/acs)

