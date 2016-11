Veterinäramt kontrolliert Stallpflicht Jetzt hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Proben von zwei verendeten Wildvögeln eingesandt. Bis das Testergebnis vorliegt, dauere es drei bis vier Tage.

Seit Mitte November gilt die Stallpflicht. © Symbolbild/dpa

Am Wochenende hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) Proben von zwei verendeten Wildvögeln eingesandt. Damit sind es bisher 16. Die ersten 14 Proben waren negativ auf das Virus der Geflügelpest getestet worden, teilt Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landrates, mit. Bei den eingesandten Tieren handelt es sich nicht nur um Wildvögel, sondern auch um Tauben und Hühner. Bis das Testergebnis vorliegt, dauere es drei bis vier Tage.

Das Ausstellungsverbot sei inzwischen auf Tauben erweitert worden. Seit Mitte November gilt die Stallpflicht. Ob diese und das Verbot von Schauen mit Vögeln eingehalten wird, kontrolliert das LÜVA inzwischen. In Mittelsachsen sind mehr als 7 000 Geflügelhalter registriert. Bußgelder seien bisher noch nicht verhängt worden.

Sollte der Ernstfall eintreten, könnten die Tierseuchen- und Gesundheits-Katastrophenstäbe schnell reagieren“, so Höllmüller. Dies erfolge immer in Zusammenarbeit mit den Tierärzten. Für das Töten der Tiere sei deren Halter aber selbst zuständig. Der Weg zur Entsorgung sei nicht weit. Denn in Lenz bei Großenhain gibt es eine Tierbeseitigungsanlage. (DA/rt)

Informationen und amtliche Verfügungen des Landratsamtes zum Geflügelpestvirus finden Interessierte im Internet unter www.landkreis-mittelsachsen.de.

