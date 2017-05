Veteranen der Landstraße in Niederschlesien unterwegs Die Orientierungsfahrt führte die Teilnehmer in zwei Runden über 120 Kilometer

Am Sonnabend hatte der MC Görlitz zur 14. Niederschlesischen Oldtimerrallye durch die Oberlausitz eingeladen. © Jens Trenkler

Görlitz. Am Sonnabend hatte der MC Görlitz zur 14. Niederschlesischen Oldtimerrallye durch die Oberlausitz eingeladen. Pünktlich neun Uhr starteten die rund 130 historischen Zwei- und Vierräder zu ihrer Ausfahrt auf dem Hof der Landskron Brauerei in der Südstadt. Die Orientierungsfahrt führte die Teilnehmer in zwei Runden über 120 Kilometer mit verschiedenen Wertungsprüfungen. Die Herstellungsdaten der ältesten Fahrzeuge lagen vor dem Jahr 1930.

