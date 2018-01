Veteran rollt künftig in Nordböhmen Ein 23 Jahre alter Transporter wird vor der Verschrottung bewahrt. Neukirchs Partnerwehr macht ihn wieder flott.

Das Fahrzeug mit dem Namen „Florian Neukirch 19/1“ wird umgeflaggt – auf die tschechische Feuerwehr. Zuvor gibt es am Auto aber allerhand zu tun. © privat

Neukirch. Ein 23 Jahre alter Kleintransporter, von Neukirchs Feuerwehrleuten liebevoll „Florian Neukirch 19/1“ getauft, bekommt ein drittes Fahrzeugleben. Nach neun Jahren im Dienst des Bundesgrenzschutzes, 14 Jahren bei den ehrenamtlichen Brandschützern der Oberlandgemeinde und fast einer halben Million Kilometer auf dem Tacho wird das Fahrzeug künftig bei der Feuerwehr im tschechischen Vilemov im Einsatz sein. Feuerwehrleute und Gemeindevertreter aus Neukirch übergaben es kürzlich in der nordböhmischen Gemeinde.

Mitte Dezember war der allradbetriebene Veteran, den die Neukircher zum Mannschaftstransportwagen umgebaut hatten, außer Dienst gestellt worden (die SZ berichtete). „Zum damaligen Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was aus dem Fahrzeug wird“, heißt es seitens der Neukircher Feuerwehr. Die Verschrottung wäre sicher nicht die Vorzugsvariante gewesen. Es gab private Interessenten, die das Auto gern übernommen hätten. Einer meldete sich direkt bei einem Neukircher Feuerwehrmann, einer bekundete sein Interesse auf der Facebookseite der SZ. Doch dann kam als weitere Option die Partnerwehr in Vilemov ins Spiel. Die Neukircher zeigten deren Vertretern das Fahrzeug, bockten es auf, wiesen auf sämtliche Mängel hin, die Ende vergangenen Jahres zur Entscheidung geführt hatten, es nicht mehr dem Tüv vorzustellen. Die Partner entschieden sich für das Fahrzeug und werden es in Eigenleistungen aufmöbeln. Dazu gehört auch, Rostschäden an der Karosse zu beseitigen, was die Kräfte der Neukircher überstiegen hätte. Mindestens 2 000 Euro hätte die Reparatur in Deutschland gekostet, heißt es. In den Büchern der Gemeinde war das Fahrzeug aber nur noch mit einem Wert von weniger als 1 000 Euro verbucht. Das bedeutet, die Reparatur wäre mehr als doppelt so teuer gewesen wie der Wert des Autos. In Tschechien kann der Transporter dagegen noch gute Dienste leisten. Die Wehr in Vilemow will ihn vor allem für ihre Jugendfeuerwehr nutzen.

Die freiwilligen Feuerwehren von Neukirch, Wilthen und Vilemow arbeiten seit mehreren Jahren beim grenzüberschreitenden Brand- und Hochwasserschutz eng zusammen. Im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Projektes erhielten die beiden deutschen Wehren im Jahr 2013 neue Löschfahrzeuge, die auch für den Einsatz bei Hochwasser geeignet sind. Die Neukircher schenkten eines ihrer Autos der Feuerwehr in Vilemow. Auch der jetzt ausrangierte Transporter ist eine Schenkung an die Partner. (SZ/ir)

