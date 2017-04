Vesperlauf scheitert an Clinch Der Meusegaster Sportverein und die Stadt Dohna beschuldigen sich gegenseitig. Der Vorsitzende kündigt seine Zusammenarbeit.

2015 fand der Lauf noch statt – 2017 wird es keinen Vesperlauf in Meusegast geben. © Archivfoto/Marko Förster

Es scheint ein Formfehler, der schnell hätte berichtigt werden können. Doch stattdessen wurde der Vesperlauf am 28. April abgesagt. Das spricht für mehr und schon länger bestehende Unstimmigkeiten zwischen der Stadt Dohna und dem Meusegaster Sportverein.

Ausgangspunkt ist die Erlaubnis des Landratsamtes für den Lauf. In der werden der Dohnaer Hauptamtsleiter Tilo Werner und der Meusegaster Ortsvorsteher Jürgen Griesbach als Organisatoren genannt. Sind sie auch – allerdings vom Ortsfest, nicht aber vom Lauf. Diesen richtete damals noch der Meusegaster Sportverein aus. Deshalb legte die Stadt Widerspruch ein. In zehn Minuten wäre das aus Sicht von Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU) zu klären gewesen. „Der Vereinsvorsitzende bzw. der Beauftragte hätte das Antragsformular neu ausfüllen und unterschreiben und die Veranstalterversicherung vorlegen müssen.“ Alles kostenlos. Doch die Hilfe der Stadt habe der Verein abgelehnt, sagt Müller. Das wiederum lässt Vereinsvorsitzender Andreas Burow nicht auf sich sitzen.

Links zum Thema Meusegaster Ortsfest diesmal ohne Vesperlauf

Alle Anträge wurden eingereicht und genehmigt, berichtet Burow. Bis am 10. April die Stadt Burow mitteilte, der Kreis erlaube den Lauf zwar, die Stadt aber widerspricht – wegen der falschen Namen. Und: Die Stadt übernehme nicht die Haftungsrisiken. In einer Vorstandssitzung tags darauf votierte Burow für die Absage. In der Kürze der Zeit könnten keine den Vorschriften entsprechenden Anträge gestellt werden. Und: „Ich lasse mich nicht verarschen.“ Nach heftiger Diskussion wurde mehrheitlich die Absage beschlossen. „Die Schuld liegt einzig allein bei der Stadt Dohna.“ Burow will nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Müller weiß das erst seit Dienstag. „Wichtig ist, ob der Verein mit uns will. Dafür bin ich offen“, sagt Müller. (SZ/sab)

zur Startseite