Verzweigte Kunst Eine Ausstellung zeigt Kohlezeichnungen der Elbaue in Serkowitz.

Zeichnungen der Elbweiden. © Pit Müller

Seit Ewigkeiten schon stehen sie dort, die alten Weiden in der Elbaue von Serkowitz: knorrig und schief, zerfurcht und zerzaust, die Füße im Wasser, die Rinden voller Geschichten, die Zweige ausgestreckt zum Licht. Eine gewachsene Landschaft, die Peter Pit Müller und André Uhlig gleichermaßen fasziniert. Für ihre erste gemeinsame Ausstellung, die noch bis zum 14. April im Autohaus Gommlich zu sehen ist, haben sich die zwei Künstler der Elbaue von Serkowitz mit Kohle und Zeichenstift genähert, sind mit der Staffelei an die Elbe gezogen, haben sich Zeit genommen für das Schauen und Festhalten.

Beide Künstler lieben die Natur, ihre Farben und Formen, die Struktur von Wasser, Erde, Holz. Für die Ausstellung „Verzweigt“ bannen sie ihre Beobachtungen und Entdeckungen auf Leinwand und Papier, aber auch auf große Tücher, mit denen sie gleichzeitig den Raum verändern. So wie die Weiden in der Landschaft stehen, als Begrenzung und Landmarke, stille Zeugen des Vergehens der Zeit, so stellen sie ihre Kunst in den Raum und verwandeln ihn damit. Mit ihrem Blick für die Dinge, für die im hektischen Alltag oft keine Zeit bleibt, lädt die Ausstellung ein zu Spaziergängen durch die Kunst, hinein in eine Landschaft, die im besten Sinne verzweigt und verwurzelt ist.

