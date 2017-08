Verzweifeltes Werben Tschechien kuscht vor dem Prager WM-Spiel vor Löws Team. Noch immer gibt es Tageskarten.

RB-Stürmer Timo Werner hatte beim Confed-Cup Spaß mit der Trophäe. Seine couragierten Auftritte bei der WM-Generalprobe bewogen Bundestrainer Jogi Löw, den Leipziger beim WM-Spiel in Prag die nächste Chance zu geben. © dpa

Fußball-Weltmeister Deutschland kommt nach Prag – und keiner will ihn sehen? Der tschechische Rundfunksender Cesky rozhlas machte schon am Mittwochabend ziemlich verzweifelt Werbung bei seinen Hörern, damit sie sich den fußballerischen Höhepunkt der Saison nicht entgehen lassen: „Das Spiel im Slavia-Stadion Eden ist immer noch nicht ausverkauft.“ Am Donnerstagnachmittag gab es noch etwa 2 000 Karten, die man eventuell an der Tageskasse zu verkaufen versuchen wird. Wer in Sachsen sichergehen und sich auf den Weg in die Moldau-Metropole machen will, sollte sein Glück per Internet versuchen – Adresse am Textende.

Das mangelnde Interesse mag mit den für tschechische Verhältnisse horrenden Preisen zu tun haben – um die 100 Euro pro Platz. Aber es hat auch damit zu tun, dass sich die Tschechen selbst nicht mal eine Mini-Chance ausrechnen, den amtierenden Weltmeister Deutschland zu schlagen. Dabei stehen die Schützlinge von Trainer Karel Jarolim unter höchstem Druck. Sie sind derzeit nur Dritte in der WM-Qualifikationsgruppe und brauchen dringend Siege gegen Deutschland am Freitag und in Nordirland am Montag.

Enormes Selbstbewusstsein

Doch die Stimmung im Kader ist gedämpft: Pavel Kaderabek, der sonst bei der TSG Hoffenheim kickt, räumt freimütig ein: „Seien wir offen, der Weltmeister hat auf jeder Position eine höhere Qualität.“ Die Deutschen seien so selbstbewusst, dass sie sich überhaupt keine Gedanken über den Gegner machten, sagte er am Donnerstag in einem Interview. „Es ist gut möglich, dass sie nicht einmal wissen, dass sie gegen die Tschechische Republik spielen. Wir sind ihnen gleichgültig.“ Da könne Tschechien nur mit viel Kampf gegenhalten.

Stürmer Ladislav Krejci, der in Bologna unter Vertrag steht und wie Kaderabek auch beim Hinspiel in Hamburg dabei war, das für die Tschechen 0:3 ausging, meint: „Wir müssen 120 Prozent bringen und noch etwas mehr, um die Deutschen aufzuhalten. Dazu brauchen wir noch eine große Portion Glück, um die deutsche Offensive in Schach zu halten und selbst auch die kleinste Gelegenheit auszunutzen. Viel werden die Deutschen nicht zulassen.“

Fakt ist, dass der tschechische Fußball derzeit vor sich hindümpelt. Die großen Zeiten mit Arsenals Petr Cech im Tor, dem Ex-Dortmunder und späteren Arsenal-Spieler Tomas Rosicky als Regisseur, dem genialen Goalgetter Pavel Poborsky, dem Ex-Dortmunder Kopfball-Ungeheuer Jan Koller oder dem teuersten tschechischen Transfer aller Zeiten, Pavel Nedved, der heute bei Juventus Turin die sportlichen Dinge regelt, sind vorbei. Die „goldene Generation“ hat die Töppen längst an den Nagel gehängt. Es gab auch nie wieder einen so tollen Trainer wie Karel Brückner. Die Spitzenmannschaften der nur durchschnittlichen heimischen Liga bemühen sich Jahr für Jahr vergeblich, wenigstens in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Zuletzt scheiterte kürzlich Slavia Prag in der Qualifikation an Apoel Nikosia, einem Gegner, der sonst wirklich niemandem Furcht einflößt.

Dabei investierten die heimischen Klubs zuletzt ganz ordentlich. Slavia Prag holte jüngst beispielsweise Halin Altintop an die Moldau, der den jungen Tschechen zeigen soll, wie man sich professionell fit macht für höhere Aufgaben. Aber groß reißen wird Altintop bei Slavia nichts mehr, er zählt 34 Lenze. Als er neulich nach einem Spiel sein Trikot in die Zuschauermenge warf, bekam er es postwendend zurück; er hatte eine nur mäßige Partie geliefert. Ähnliche Probleme hat Rekordmeister Sparta Prag: Dort hat man erstmals mit Andrea Stramaccioni einen italienischen Coach eingestellt, ohne dass sich das bislang positiv niedergeschlagen hätte. Sparta liegt nach fünf Spieltagen sieben Punkte hinter Viktoria Pilsen auf Rang sechs.

Um eines Tages wieder im Konzert der Großen mitzuspielen, braucht Tschechien neue Gesichter. Wie Sturm-Juwel Patrik Schick, der nach seinem Wechsel zum AS Rom nicht im Aufgebot steht, dessen Auftritte jedoch Großes erhoffen lassen.

Mahnung an 27 Gefährder

Für Prag erhielten 27 Personen aus der gewaltbereiten Fanszene von Dynamo Dresden eine Warnung. Wie die Dresdner Polizeidirektion mitteilte, wurden ihnen sogenannte Gefährderanschreiben zugestellt. Im Gros sind es Personen, denen die Bundespolizei während der Euro 2016 bei Trier die Ausreise verweigert hatte oder die in Lille mit Reichskriegsflagge posierten. (SZ)

