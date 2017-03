Verzweifeltes Herrchen sucht seinen verschwundenen Hund Labrador Valentin ist nicht mehr da. Sein Besitzer geht von einer Entführung aus.

Seit acht Jahren ist Valentin treues Mitglied der der Familie Hofmann. Foto: privat

Valentin ist weg. Peter Hofmann, das Herrchen des Labradors ließ ihn am Montag zum Toben in den Garten während er selbst am Frühstückstisch saß. Als er den Hund gegen 9.30 Uhr wieder zurück ins Haus holen wollte, war dieser verschwunden. „Ich gehe davon aus, dass mein Tier entführt wurde, weggelaufen ist er noch nie“, erzählt Peter Hofmann.

Der 39-Jährige wohnt auf der Regerstraße in Blasewitz, das Grundstück um das Einfamilienhaus ist mit einem Zaun begrenzt. Da das Tor nicht richtig schließt, hilft sich die Familie mit einem Stück Draht, erzählt der Hundebesitzer. DieserDraht samt Hund sind nun verschwunden. Das Tor stand offen. Angeleint war Valentin nicht, da er sich im Garten bewegen sollte. „Unser Hund ist sehr anhänglich und auf uns geeicht, er würde sich nie freiwillig von uns weg bewegen“, betont sein Besitzer. Beim Spazierengehen bleibt der schokoladenbraune Rüde immer in Sichtweite, entfernt sich maximal 15 Meter von der Familie. Alle wichtigen Routen ist Peter Hofmann schon abgelaufen, auch an der Elbe ist er gewesen.

„Wir sind einfach nur traurig. Seit acht Jahren ist er unser Begleiter, am 1. April hat er Geburtstag“, erzählt er. Einmal war Valentin bereits verschwunden, vor zwei Jahren vor der Schillergalerie. Damals band ihn ein Passant einfach los, doch er tauchte kurz darauf wieder auf. Er hatte sein Herrchen gesucht und wieder gefunden.

Jetzt hofft die Familie über das soziale Netzwerk Facebook Hinweise zu bekommen, wo Valentin sein könnte. Neben seinem braunen Fell sind ein kleines helles Fellbüschel unterm Auge, das von einem Biss stammt und ein tastbarer Knubbel an der linken Schulter wichtige Merkmale. An der linken Halsseite hat er einen Chip mit der ID-Nummer 276098102427974.

Peter Hofmann meldete sich am Montag bei der Polizei. Anzeige erstattete er noch nicht. Er will abwarten, ob sein Vierbeiner wieder auftaucht. Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz bestätigt den Fall. „Wir verstehen, dass die Halter sehr emotional reagieren“, sagt sie. Laut Strafgesetzbuch werden Tiere wie Gegenstände eingeordnet. Das heißt, nach einem Hund oder einer Katze werde anders gesucht als nach einem vermissten Menschen, sondern eher wie nach einem Fahrrad.

