Verzug an der kleinen Augustusbrücke Das Regenwetter vermiest nicht nur manchem Dresdner die Laune, es behindert auch die Arbeiten an der Behelfsbrücke.

Behelfsbrücke an der Augustusbrücken-Baustelle. © René Meinig

Das verregnete Wetter sorgt für Verzögerungen bei den Bauarbeiten an der Augustusbrücke. Nicht vor Ende der Woche kann die Behelfsquerung für Fußgänger und Radfahrer fertig gebaut werden, so Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Aufgrund des nasskalten Herbstwetters sei es für die Bauleute teilweise zu gefährlich, auf dem Gerüst zu stehen. Auch bei der Montage des Holzbelages sei deshalb mit Verzögerungen zu rechnen, sagt Koettnitz. Wie lange die Behelfseinrichtung neben der Augustusbrücke stehen soll, ist noch nicht ganz klar. Koettnitz geht von rund einem Jahr aus. Bis Ende 2018 soll die komplette Sanierung der Elbquerung fertig sein, aber so lange soll die kleine Nebenbrücke nicht stehen.

Bereits seit Freitagabend wird an der kleinen Nachbarin der großen Sandsteinbrücke gebaut. Nötig ist die Behelfsbrücke, weil in der nächsten Bauphase der gesamte Bereich des ersten Bogens nicht mehr begehbar sein wird. Damit Fußgänger und Radfahrer aber weiterhin auf die andere Elbseite kommen, wird die fünf Meter hohe Behelfsbrücke aus Stahlfachwerk errichtet. Sie beginnt an der Aussichtsplattform über dem Pegelhäuschen und überspannt auf 19 Metern Länge das Terrassenufer. Danach zweigt sie rechtwinklig ab und schließt hinterm ersten Bogen wieder an die Augustusbrücke an.

Die Sanierung der Augustusbrücke läuft bereits seit April. Nach und nach haben die Arbeiter das Baufeld ausgeweitet und so die Verkehrsführung verändert. Erst wurde die Brücke für den motorisierten Individualverkehr gesperrt, seit Juni ist der westliche Gehweg blockiert und mit Beginn des neuen Schuljahres im August konnten auch keine Straßenbahnen mehr darüber fahren. Die 4 wird in der Bauzeit über die Marienbrücke umgeleitet. Die Linien 8 und 9 fahren über die Carolabrücke. Auch bei der Sanierung der Albertbrücke gab es eine Behelfsquerung. Über diese konnten Fußgänger und Radfahrer über die Elbe gelangen. (SZ/jv)

zur Startseite