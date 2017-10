Verzögerungen beim Kinderzentrum Die Auftragsvergabe für das Projekt in Langebrück ist wegen unterschiedlicher Preisvorstellung gescheitert. Jetzt erfolgt eine neue Ausschreibung.

So soll das Kinderzentrum aussehen. © Stadtverwaltung Dresden

Beim geplanten Bau des Kinderzentrums am Wiesenweg in Langebrück kommt es zu Verzögerungen. Nach Angaben des Langebrücker Ortsvorstehers Christian Hartmann (CDU) musste die Ausschreibung ohne Ergebnis abgebrochen werden. „Auftraggeber und Firma konnten sich nicht über den Preis einigen. Die Forderungen lagen deutlich über der vorgesehenen Summe“, sagte er. Jetzt wird das Projekt erneut ausgeschrieben. Wegen der bereits gelaufenen Vorarbeiten könne ein verkürztes Verfahren vorgenommen werden. „Ich rechne damit, dass es Ende Oktober zu einer Vergabe kommt“, sagte Hartmann. Insgesamt werde sich die Fertigstellung allerdings um zwei bis drei Monate verzögern. Laut dem Ortsvorsteher sind wegen der guten Auftragslage die Baufirmen derzeit stark ausgelastet. Wegen der großen Nachfrage würden mitunter hohe Preise verlangt. Der Bau soll nach bisherigen Planungen rund 5,5 Millionen Euro kosten. Problematisch dabei: Das neue Kinderzentrum wird zu großen Teilen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ des Bundes bezahlt und nach den Förderrichtlinien muss das Kinderzentrum Ende 2018 fertig sein, da nur bis zu diesem Zeitpunkt die Fördermillionen zur Verfügung stehen. Eine Fertigstellung bis Ende des kommenden Jahres ist jetzt aber unwahrscheinlich. „Mir wurde dennoch versichert, dass das Geld bereitliegt.“

Entstehen wird ein Gebäudekomplex mit drei Pavillons, die miteinander verbunden sind. In den ersten Pavillon am Wiesenweg ziehen die Hortkinder. Im mittleren Haus befinden sich das Foyer und das Kinderrestaurant. Das hintere Gebäude teilen sich nach den derzeitigen Planungen die Krippen- und Kindergartenkinder. Erstere ziehen in das Erdgeschoss, die Kindergartengruppen in das Obergeschoss.

An der Friedrich-Wolf-Straße sollen Parkplätze entstehen. Auf der von der Straße abgewandten Seite werden eine große Terrasse sowie Spielmöglichkeiten eingerichtet. Das neue Kinderzentrum wird insgesamt 249 Plätze haben. Davon sind 45 für Krippenkinder vorgesehen, 92 für den Kindergarten und 112 für Hortkinder. (SZ/td)

