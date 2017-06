Verzögerungen an Raußlitzer Straße Eigentlich soll die Kreisstraße in der Ortslage Oberstößwitz seit Montag ausgebessert werden. Bisher ist jedoch nichts passiert.

Mit Freude werden Autofahrer Kenntnis von der Information aus dem Nossener Bauamt genommen haben, die Kreisstraße 8051 (Raußlitzer Straße) in Oberstößwitz werde jetzt instand gesetzt. „Die Maßnahme soll im Zeitraum 26. Juni bis 5. August 2017 mit einer Vollsperrung des Straßenabschnittes realisiert werden. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert“, hieß es dazu aus dem Amt. Bisher hat sich an der Straße aber nichts getan, gibt es weder Baustelle noch eine Sperrung. Gefragt, warum die Arbeiten an der Fahrbahndecke unweit der Bahngleise noch nicht begonnen haben, verweist Bauamtsleiterin Carola Bieber auf den Landkreis. Schließlich handele es sich bei der Straße um eine Kreisstraße. Landratsamts-Sprecherin Kerstin Thöns habe bisher den zuständigen Mitarbeiter noch nicht erreichen können, sagt sie. Wann es an der K 8015 losgeht, wolle sie aber noch an diesem Freitag mitteilen.

