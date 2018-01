Verzögerung an Dresdens größter Schulbaustelle Die Chancen, dass der Campus an der Gehestraße pünktlich fertig wird, sind gering. Es gab aber eine kräftige Finanzspritze.

Vier große Baukräne drehen sich derzeit über dem Areal an der Ecke Gehe-/Erfurter Straße. Fast täglich kann man beobachten, wie die Bauwerke in die Höhe wachsen. Dennoch geht es auf Dresdens größter Schulbaustelle nur schleppend voran, wie Stesad-Geschäftsführer Axel Walther am Montag verraten hat. „Eigentlich soll der Rohbau im Juni dieses Jahres fertig sein“, sagt er. „Das wird ein ganz schöner Kampf.“ Probleme gab es vor allem zu Baubeginn mit dem Untergrund. Auch mit dem Planungsbüro laufe es nicht rund. Allerdings gibt Walther die Hoffnung nicht auf: „Eine Chance, pünktlich fertig zu werden, ist noch da.“ Sie ist allerdings gering

Zum Schuljahresbeginn 2019/20 sollen die 145. Oberschule und Gymnasium Pieschen einziehen. Beide sind bereits in einer Schule auf der Döbelner Straße gegründet worden. Die beiden Schulleiterinnen waren am Montag ebenfalls auf der Baustelle. Neben schlechten Nachrichten gab es auch eine gehörige Finanzspritze vom Freistaat. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) überreichte einen Scheck an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). 46 Millionen Euro Fördermittel gibt es aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ – Rekord. Es handelt sich aber auch beim Pieschener Schulcampus um Dresdens größtes Projekt.

70 Prozent der Baukosten werden durch die Fördermittel des Freistaats abgedeckt. Insgesamt investiert die Stadt an der Gehestraße rund 75 Millionen Euro. Dafür werden die Stammhäuser für das Gymnasium und die Oberschule gebaut. Auch die Abendoberschule soll die Räume nach regulärem Schulschluss nutzen. Zwei Sporthallen sowie Außenanlagen entstehen auf dem Gelände, das vorher der Deutschen Bahn gehörte. Der Campus ist insgesamt rund 37 000 Quadratmeter groß. Auf weiteren 4 000 Quadratmetern wurde ein Zauneidechsenhabitat angelegt. Baubeginn war Anfang vergangenen Jahres. Wenn die Arbeiten beendet sind, sollen in Pieschen rund 1 900 Schüler lernen. „Ein so großes Bauvorhaben stemmen wir nicht alle Tage“, sagt Hilbert. Ein vergleichbares Projekt wird derzeit am Alten Straßenbahnhof Tolkewitz umgesetzt und soll noch in diesem Jahr beendet werden. (SZ/sh)

zur Startseite