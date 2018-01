Verzögerung an der Bahnhofstraße ärgert die VGM Mittwoch verkündete die Stadt, dass die Baustelle zweieinhalb Monate länger bleibt. Für den Busverkehr bedeutet das: 25 000 Kilometer Umleitung im Monat.

Fünf Busse nur wegen einer Umleitung im Einsatz – VGM-Geschäftsführer Rolf Baum. © Claudia Hübschmann

Riesa. Die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) kommt mit ihren Bussen derzeit auf etwa 25 000 Umleitungskilometer pro Monat – nur wegen der Baustelle an der Bahnhofstraße. Das teilte VGM-Chef Rolf Baum mit. Da der zentrale Busbahnhof seit Mitte 2017 nicht mehr direkt angefahren werden kann, betreffe die aktuelle Vollsperrung nahezu alle Riesaer Stadt- und Regionalbuslinien. „Da ein Linienbus pro Monat etwa 5 000 Kilometer zurücklegt, sind allein fünf Busse und Fahrer nur für diese Umleitung im Einsatz“, so Baum. „Die dadurch entstehenden Mehrkosten belasten unmittelbar das wirtschaftliche Ergebnis der VGM und damit auch den Landkreis als Aufgabenträger des öffentlichen Busverkehrs“, erläutert der VGM-Chef.

Probleme mit dem Asphalt

Am Mittwoch hatte die Stadt Riesa bekannt gegeben, dass sich die Straßenbauarbeiten an der Bahnhofstraße noch bis Ende März hinziehen könnten. Beim Einbau des Asphalts hatte das Bauunternehmen Mängel an dem gelieferten Material festgestellt und die Arbeiten vorerst auf Eis gelegt. Neuer Asphalt wird derzeit nicht geliefert, weil die Anlagen der Herstellerbetriebe jetzt im Winter gewartet werden.

