Verzichtet Weißwasser auf die „Lebensfreude“? Die Zeichen mehren sich, dass das Wandbild aus DDR-Zeiten nicht wieder aufgestellt wird. Was fehlt, ist eine Entscheidung.

Das Wandbild „Lebensfreude“ aus DDR-Zeiten wurde vor vier Jahren abgenommen und eingelagert. Die Idee, das Bild in der Heinrich-Hertz-Straße aufzustellen (hier eine Simulation) , wurde nicht umgesetzt. © SZ-Montage: Sebastian Krüger

Die 10. Polytechnische Oberschule Werner Lamberz ist Geschichte. Die Gebäude der Schule wurden 2012 abgerissen. Mit dem Abriss verschwand auch das Wandbild „Lebensfreude“, das bis dahin den Giebel der Aula zierte. Ganz weg ist es nicht. Noch nicht. Im Zuge des Abrisses wurde das Bild in gleichgroße Einzelteile zersägt und auf dem Gelände eingelagert. Seitdem löst ein Vorschlag zur Wiederaufstellung den anderen ab. Nun hat Stadtrat Hartmut Schirrock (Wir Für Hier) die Frage in den Raum gestellt, ob es denkbar sei, auf den Wiederaufbau ganz zu verzichten. Bei Karl-Heinz Melcher von der Denkmalkommission löste die Frage zwar keine erkennbare Reaktion, dafür eine positive Antwort aus. Möglich sei dies sehr wohl, so Melcher, allerdings sei dazu ein Antrag zwingend erforderlich. Da die Einzelteile des Wandbilds unter der Einlagerung leiden, müsse dringend eine Entscheidung über das weitere Schicksal des Bildes getroffen werden, mahnte Melcher. Er und Schirrock hatten bereits im Frühjahr im Haupt- und Sozialausschuss ein ähnliches Frage- und Antwortspiel geführt wie nun in der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch.

Knackpunkt bei dem Vorhaben, das Wandbild von der Denkmalliste zu streichen, ist der Umstand, dass für die rund 20000 Euro teure Einlagerung des Bildes Fördergelder flossen. Auch der Wiederaufbau wäre alles andere als zum Schnäppchenpreis zu haben. Schätzungen liegen dazu nicht vor. Karl-Heinz Melcher geht davon aus, dass die Wiederaufstellung in jedem Fall „viel Geld“ kosten würde. Das wäre nach Ansicht von Hartmut Schirrock in der Gelsdorfhütte besser angelegt. Die Stadt Weißwasser beabsichtigt die in Privathand befindliche Ruine zu kaufen und für Touristen zugänglich machen. Die Gelsdorfhütte gilt als älteste Glasfabrik Weißwassers und damit als Keimzelle für die späte Stadtwerdung am Ausgang des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Das zwölfmal sechs Meter große Wandbild „Lebensfreude“ zeigt drei tanzende Figuren in abstrahierter Formensprache und den dominierenden Farben Blau, Orange/Gelb und Weiß. Der 1981 auf Meißner Fliesen realisierte Entwurf stammt von dem Elsterwerdaer Künstler Georgios Wlachopoulos. Derzeit ist eine Nachbildung, ein Großdruck aus 2400 Weißwasser-Fotos, am Bahnhofsvorplatz zu sehen.

