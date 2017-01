Verzicht auf die Mandaukaserne? Die Stadt Zittau wird die Mandaukaserne vermutlich nicht kaufen. Das Risiko sei zu hoch, heißt es in einem Beschlussvorschlag.

Die Mandaukaserne bleibt wahrscheinlich in privater Hand. © Thomas Eichler

Zittau. Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Stadtrat, das Vorkaufsrecht für die Mandaukaserne nicht wahrzunehmen. Das geht aus dem schriftlichen Beschlussvorschlag für die Sitzung am Donnerstag hervor. Als Hauptgrund nennt die Stadtverwaltung die mit einem Kauf verbundenen finanziellen Risiken. Selbst wenn sie Fördermittel bekommt, müsste sie eine enorme Summe an Eigenmitteln für die millionenschwere Sanierung aufbringen. Auch der Freistaat will sein Vorkaufsrecht nicht wahrnehmen.

Am 14. November hatte ein bisher öffentlich nicht bekannter Käufer die Mandaukaserne erworben. Was er mit dem Gebäude plant, ist bislang unbekannt. In dem Beschlusstext der Stadt heißt es dazu nur: „Es liegt nunmehr ein Papier vor, das als Ideensammlung bezeichnet werden, aber maximal als Konzeptskizze dienen kann.“ Die Verwaltung sollte auf Bitten des Rates prüfen, ob sie ihr Recht zum Vorkauf in Anspruch nimmt und damit den Verkauf an den Unbekannten im Nachhinein verhindert.

Ursprünglich wollte ein Projektbüro mit einem Investor im Rücken die Mandaukaserne kaufen, sanieren und umbauen. Zentraler Bestandteil sollte eine Sport- und Eventhalle werden. Das Interesse besteht laut Stadtverwaltung weiterhin, allerdings will das Projektbüro nicht mit dem neuen Eigentümer verhandeln. (szo/tm)

