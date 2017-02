Verzaubertes Stein-Reich Die Erlebniswelt öffnet in den Ferien. Die Helden aus den Sagen werden aus dem Winterschlaf geweckt.

Tief verschneit präsentiert sich die Erlebniswelt Stein-Reich am Basteiparkplatz in Rathewalde. © privat

Klirrende Kälte, Eis und Schnee verzaubern die Erlebniswelt Stein-Reich am Basteiparkplatz in Rathewalde in einen winterlich-romantischen Familienpark. Noch ist dort alles ruhig. Es ist Winterpause. Die wird allerdings für zwei Wochen unterbrochen. „In den Ferien haben Groß und Klein die einmalige Möglichkeit, das Stein-Reich mitten im Winter zu besuchen“, informiert Karen Trepte von der Betreibergesellschaft. Vom 11. bis 26. Februar 2017 öffnet die Erlebniswelt jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Pforten und weckt Querxe, Kobolde und all die Helden aus den Sagen und Legenden der Sächsischen Schweiz aus dem Winterschlaf. Warm angezogen geht es auf Schatzsuche, in das Labyrinth und auf Entdeckertour. Klettern, spielen und Abenteuer erleben machen Appetit. Deshalb öffnet auch das Erlebniswelt-Restaurant SteinBeisser in den Ferien. Auf der Tageskarte stehen dann unter anderem auch heiße Schokolade, Buttermilchplinsen und Krautnudeln.

Zudem lädt das Stein-Reich-Team jeden Dienstag und Donnerstag in den Winterferien zur Bastelei mit Holz, Papier und Naturmaterialien zwischen 13 und 15 Uhr ein. Auch an allen März-Wochenenden hat die Erlebniswelt Stein-Reich mir ihrem Restaurant, dem Museum und dem kleinen Laden für ihre Besucher geöffnet. Gäste sind also auch in der Winterzeit willkommen.

Öffnungszeiten in den Winterferien: 11. bis 26. Februar von 10 bis 17 Uhr, Basteltage: 14. / 16. / 21. / 23. Februar von 13 bis 15 Uhr (Unkostenbeitrag: 10 Euro pro/Kind).

